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【癌症殺手】「狼人」曉治積曼疑皮膚癌復發　拍片提醒大眾：做好防曬

健康 18:11 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

曉治積曼疑皮膚癌復發。

以扮演「狼人」成名的54歲荷里活影星曉治積曼（Hugh Jackman）日前上載一段影片，片中他鼻頭貼著醫療用膠布，並透露自己皮膚癌疑似復發，惟目前仍等待化驗結果。Hugh Jackman於片中語重心長提醒大眾，夏天快到，無論有多麼喜愛陽光、或想要小麥色皮膚，出門前請先做好防曬，不要輕忽太陽的威力。

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曉治積曼在IG短片中表示，剛剛做了兩個活體切片組織檢查，兩、三天後就會知道結果。為怕粉絲憂心，他又補充指：「基底細胞癌是皮膚癌的世界中，危險性最低的一種。」此外，他又透露自己之所以患上皮膚癌，是因為自己早年在戶外長曬太陽，不做好防曬所致，呼籲粉絲及網民記得使用防曬產品。

「狼人」曉治積曼拍片自爆懷疑皮膚癌復發。(IG截圖)

事實上，曉治積曼由2013年11月宣布患上皮膚癌，並曾做手術切除病變部份，而且每隔3個月便要再次檢查。而他當年在決定接拍歌舞電影《大娛樂家》時，更一度癌症復發，需進行移除手術，鼻子縫了80針，更被醫生勸告不適合唱歌，慶幸電影開拍時已痊癒。他不時會向支持者更新病況，並曾公開呼籲：

我患了基底細胞癌，請不要像我一樣那麼愚蠢，多檢查自己，記得搽防曬！

根據「香港癌症基金會」資料，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，其中一種早期徵狀是在皮膚出現墨痣，它們大部分對身體均為無害，可是當這些癦痣有所變化，便要當心是皮膚癌來襲。

定期自我檢查有助防範皮膚癌，假若某些癦、痣或斑點突然出現，形狀、大小或顏色出現不尋常的變化，而且持續數星期仍未回復正常，宜請醫生作進一步檢查。

點撃睇3類皮膚癌發病率、症狀及嚴重性：

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責任編輯：羅嘉欣

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