【詭異真相】人妻清明返鄉下掃墓後回家　睡夢中抽搐攻擊丈夫揭驚人真相

▲ 內地一對夫妻從鄉下掃墓歸家後，妻子連連出現奇怪現象。

清明節前後，不少人都會回鄉祭祖。內地就有一對夫妻從鄉下掃墓歸家後，妻子連連出現奇怪的現象，不僅會在睡夢中頻頻抽搐，甚至會對老公拳打腳踢。老公憂心太太是「鬼上身」，直到太太其後求醫才揭開真相。

最新影片：

據《新浪新聞》報道，指湖南武漢一對夫妻回鄉掃墓後，56歲的胡姓妻子開始出現奇怪現象，包括晚上睡覺中總是會突然抽搐，嚴重時更會對枕邊人拳打腳踢，並持續發出「咕嚕」的奇怪低鳴聲，睡醒後卻記不起自己的行為，令老公懷疑太太是否撞鬼。

妻子及後去醫院求醫，經檢查診斷出她是患上「睡眠癲癇」。報道中指出，妻子本身有10年高血壓病史，3年前更曾有腦梗死症狀，右邊身有輕微無力感。而在使用抗癲癇藥物後，情況已得到好轉。

報道指出，任何癲癇類型在臨床上都可以在睡眠中發生，大約有接近3分1的癲癇發作，主要出現在睡眠期。

根據本港醫管局資料，癲癇症是一種頗常見的腦神經系統疾病。這是由於腦神經細胞異常放電，因而引起陣發性的短暫大腦神經功能紊亂。因應受影響的神經功能，患者會呈現不同的發病症狀，包括：全身痙攣、跌倒、咬舌、感覺麻木、發白日夢、目光呆滯、短暫記憶失常，胡言亂語或行動怪異等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣