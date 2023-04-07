【放浪美利堅】梁彥宗轉投ViuTV繼續「遊世界」　Chris擁高學歷感謝父母成後盾

▲ 梁彥宗是「旅遊達人」！

現年32歲的梁彥宗（Chris），主力主持旅遊節目，並在2021年1月7日宣布與TVB的合約屆滿，現時屬自由身的Chris，將再有節目於ViuTV播出，繼續帶觀眾「用眼睛去旅行」！

Chris是「旅遊達人」之餘，他也是畢業於拔萃男書院的會考八優狀元，十分厲害！

8A狀元棄神科成全職背包旅遊達人 梁彥宗感謝父母體諒任由暢遊大世界【有片】

《放浪美利堅》

ViuTV全新節目《放浪美利堅》由4月8日（星期六）起播出，Chris嚴選美國西邊十個野地之「最」，帶領觀眾由冰洞到沙漠，叢林到海底，探索美國最wild一面。



Chris夥拍導演、攝影師，一行三人只帶背囊，開始美國野外之旅。首集率先到達美國最北最大的阿拉斯加洲，更帶觀眾遊覽阿拉斯加最大城市安克拉治（Anchorage）。離開文明城市後，Chris正式開始探索全美國可以揸車去到的最大冰川——馬塔奴斯卡冰川（Matanuska Glacier）兩日一夜的旅程。

Chris乘搭直升機俯瞰宏偉的雪山。其後，穿上裝備進行冰川健行，途中更親身品嘗天然的新鮮雪山純正水。

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離巢TVB

Chris在2013年起亮相TVB的旅遊節目，先後主持過《激Fun新西蘭》、《3日2夜》、《50日背遊中美》、《背遊中亞》、《背遊摩洛哥》等節目，也曾參與劇集演出。

在2021年1月7日，他在社交網站公有自己與TVB已完約，他在帖文中提到：「幾年來有得有失，有機會做到我覺得好有意思嘅《背遊》系列，係幸運嘅」。

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八優狀元

Chris是一名「拔萃仔」，他在2007年畢業於拔萃男書院，在會考奪得8A，不過他沒有參加拔尖，反而轉校讀IB課程，2009年更成功考入美國普林斯頓大學，主修生態及進化生物學。

他在大學未畢業已用獎學金及兼職人工背包遊遍六大洲，又曾入圍「絕世荀工」昆士蘭國家公園巡護員三強。

▲ 梁彥宗是會考八優狀元！

每年帶父母旅行

Chris在TOPick專訪中提到，媽媽知道他真心喜歡成為背包客，在重要關頭決定放手讓他做決定：「要令她安心我自己都要做出成績，有錢給家用。如果我無工開，她就會很擔心。」

Chris堅持每年帶父母去旅行，是因為他感恩父母的栽培，Chris已與父母到過首爾、意大利、澳洲及日本旅行。

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