【福布斯】揮低馬斯克首登全球首富榜　盡數LVMH創辦人旗下最賺錢品牌

▲ 全球首富過去一年身家暴增530億美元，即平均一個星期賺10.1億，把股神巴菲特名言：「如果你沒找到一個睡覺時還掙錢的方法，你將一直工作到死。」推上更高層次。（圖片：路透社）

日前，美國福布斯發布2023全球億萬富豪榜，第一位是法國奢侈品集團LVMH Group行政總裁Bernard Arnault，以約2,110億美元身家榮膺全球新首富！

而2022年排頭位的Elon Musk（Tesla行政總裁）身家少了18%，降至1,800億美元，不過都排第二。今年有150位新上榜者，其中包括傳奇設計師Tom Ford同Nike創辦人之一Phil Knight。

以8千萬美元收購DIOR

以「暴力收購」哲學見稱的Bernard Arnault於法國北部Roubaix出生，在巴黎綜合理工學院畢業。1971年接手家族建築生意，因首次到美國感受到名牌的魔力，從司機一句回答:「我可能唔識法國總統叫乜名，但我知道Dior。」而收購這個同時是Arnault母親至愛的奢侈品牌。

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值得一提，1984年當時DIOR的法國母公司Boussac因經營不善出現財務危機，然而政府要求連即將破產地產投資集團也要一拼收購，而他首任妻子Anne Dewavrin是該集團控股家族的遠親。於是，他能以8千萬美元「抵價」把DIOR收歸旗下。

此外，他分別趁1987年10月19日全球股災和1997年金股風暴，奪得集團絕對的擁有權和其他珠寶名牌，更惹來不少商界人士以「暴力收購」來形容。

王牌去年收入200億歐元

時至今日，他由DIOR董事長到LVMH Group行政總裁，集團旗下已把75個奢華品牌據為己有，包括LOUIS VUITTON、DIOR、CELINE、LOEWE、BVLGARI、FENDI等……成為全球時尚界的最大龍頭，而他也是地表最強的時尚界巨人！

2022年是疫情陰霾開始退散，經濟漸見曙光的一年，中國福布斯以此形容首次榮登全球首富的Benard Arnault：「因為他的LVMH集團在過去一年裏取得了非常耀眼的成績。旗下多個品牌收入、利潤和股價在去年都創下歷史性新高，使得Benard Arnault在過去12月個月增加了530億美元，是所有富豪當中增額最多的。」

而集團旗下王牌LOUIS VUITTON銷售更突破200億歐元創歷史性新高，佔整個集團約四分之一，認真誇張，而其他收入強勁的時裝牌子，集團點名讚賞的分別包括DIOR、CELINE、LOEWE、FENDI、LORO PIANA、RIMOWA同MARC JACOBS！

記者：黃鑑江