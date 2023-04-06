【Hermès收藏家】甘比騷270萬元「小房子」　大劉送700個Hermès手袋橙盒牆似陳列室

▲ 甘比晒細女視角，價值約270萬元Hermès「小房子」搶鏡。

富商「大劉」劉鑾雄的太太陳凱韻（甘比）最近進軍小紅書分享生活點滴，日前（4月3日）更新社交平台上載了5歲細女劉秀兒操刀的相片，並留言：「好久不見，小女兒視覺。」

相片中，穿上一身西裝打扮的甘比在復活節裝飾前留影，細女年紀輕輕拍攝技術已十分要好，沒鬆郁矇的情況外，拍攝角度把將媽媽甘比影得修長。

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升值約270萬元

不過，網民卻將焦點放到甘比手拿著的白色Hermès Faubourg Sellier Birkin上，這款手袋去年在佳士得拍賣，成交價高達252萬港元，而現在已升值約270萬港元，難怪網民直呼：「她有不同顏色的小房子，真是羨慕死了！」令到網民如此羨慕，原因是這款手袋有錢也未必買得到。

有「小房子」之稱的Faubourg Sellier Birkin於2019年首度登場，為Hermès近年標誌款式，靈感來自巴黎Saint-Honoré Faubourg大道24號Hermès旗艦店的櫥窗，分別推出Day啡色及Night藍色版本，2021年再推出Midnight黑色及Neige白色兩種新色。

手袋上的小窗戶造工精細，全由人手𠝹出來，採用鱷魚皮及牛皮等製作而成。

甘比除了Neige白色，還擁有Night藍色版本。由於限量推出，加上需在Hermès消費至少逾千萬才有可購買，矜貴又罕有！

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大劉與家人共擁1000個Hermès

眾所周知，大劉是Hermès愛好者，有指他已送逾700個手袋給甘比，與家人合共有過1000個Hermès，絕對稱得上世界級的Hermès收藏家。

甘比曾公開家中的收藏，見到櫃裡放滿多個Hermès橙色盒子，這面「橙盒牆」數量多到似足專門店的陳列室一樣，十分驚人。

此外，Hermès多次為熱愛企鵝的甘比打造企鵝圖案手袋，只有特級的VIC才有資格訂制。

▲ 大劉送了700個Hermes手袋給甘比。

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