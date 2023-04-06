【棄養悲劇】被兒子賣屋奪走300萬 七旬夫妻被迫夜宿24小時便利店

俗語有云︰「親生仔不如近身錢」，的確是至理名言。台中豐原一對七旬老夫妻，最近被發現寄居便利店，他們隨身用兩個袋子裝著全部家當，還有祖先牌位。巿民可憐兩老無家可歸，報警求助，警方跟社會局介入調查後才發現夫婦的單位被兒子賣掉，並將賣屋的1,200萬台幣拿走(約港幣308萬)，有棄養父母之嫌。不過社會局深入調查後，有鄰居為他們的兒子喊冤︰「有苦衷」，可謂案中有案。

綜合台灣傳媒報道，該對夫婦先生76歲，太太72歲，警察接報抵達時，見兩人坐在便利店內，神情憔悴。老夫婦向警方透露，自己本來有房子，不過今年2月房子被兒子賣掉，他拿走了全部賣房錢後，帶著他們租屋。

不過因為他們有供奉祖先牌位的習慣，房東不接受並要求他們搬走。後來兩人申請低收入戶成功，社會局也安排兩人到東勢中途旅社，但住沒多久，兩人又因祭祖要搬走，最後向親友借錢安置祖先牌位後，兩人沒錢只好暫住便利店內。

最新影片推介

但社會局進一步詢問他們的鄰居，卻發現老夫婦的一對兒女也有苦衷。鄰居透露老先生原本與一對子女同住，但最近社區必須加裝污水處理器，要花費十幾二十萬，黃姓老夫妻不願意花這筆錢，才把房子轉賣給兒子，豈料兒子今年1月把房子轉售。

兒子曾向鄰居透露，因為疫情，沒錢繳不得已才賣房，但還是有幫父母找房子。

老夫妻的兒子在鐵廠工作，因為碰上疫情，資金週轉不來才把房子賣掉，其實兒子有幫爸媽尋覓租屋處，但實在是經濟狀況不好。

目前兩人已由社會局進行庇護，老夫妻領有低收入戶補助，一個月領台幣7,700元(約港幤2千元)。另社會局亦發信請兩位子女出面召開親屬協調會議，商議老夫妻後續生活照顧安排事宜。社會局表示，若子女不願撫養，後續也將提供老夫婦法律服務。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu