木村拓哉新劇《風間公親－教場0－》本月播　新垣結衣首度與木村大神合作驚到震

▲ 《風間公親－教場0－》

木村拓哉主演的《風間公親－教場0－》在近日宣布「國民老婆」新垣結衣、「最美偶像」白石麻衣、「最佳男配角」赤楚衛二、「最佳新人」北村匠海和染谷將太聯袂主演，實行「全明星陣容」。該劇將於4月10日首播，香港觀眾可翌日下午在「黃Viu煲劇平台」免費收睇。

《風間公親－教場0－》為《教場》系列前傳，時間將倒敍至風間公親（木村拓哉飾）進入警察學校擔任教官前、作為教育新手刑警的「刑事指導官」年代，他與年輕刑警一起搜查殺人案，並在過程中讓他們學習成為真正刑警的故事。

▲ 木村拓哉和新垣結衣等一眾主演現身為《風間公親－教場0－》造勢。

新垣結衣驚到震

「國民老婆」新垣結衣在《風間公親－教場0－》飾演隼田聖子，除是風間的新人拍檔，同時也是名單親媽媽，每日在刑警工作和照顧女兒之間夾鏠中求生存。

該劇也是結衣自日劇《Code Blue 3》後，相隔6年再演富士連續劇，更是她出道以來首次與「木村大神」合作，難怪女神坦言非常緊張：「這是我第一次和木村共同主演，但是他給我示範了敬禮的動作，並以各種方式和我交流，緩解了我的緊張。」

憑《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的赤楚衛二也笑言驚到胃痛：「從來沒有想過我能夠演出，我很緊張！我飾演的瓜原潤史常常會緊張到肚痛，我好像也有同樣的感覺！」他更大讚現實中的木村就像老師一樣，不時在現場溫柔指導大家，讓一眾「新手刑警」漸漸得心應手。

傳坂口憲二驚喜演出

除近年難得一見的鑽石級演員陣容，停工5年的日本型佬坂口憲二也傳出即將亮相《風間公親－教場0－》。

早年他因罹患罕見疾病而宣布無限期暫停演藝活動，直至今年3月，日媒爆料他將以此劇無預警回歸劇界，讓粉絲直呼感動。

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