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【百合匙人生】李蘊婚後復出發布新歌　兩孩之母Renee重新出發追夢

娛樂 16:44 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

曾以組合Cream成員身份出道的李蘊（Renee）復出做歌手。

童星出身的李蘊（Renee）曾以組合Cream成員身份出道，已多年未有推出歌曲的Renee於婚後復出做歌手，發布新歌《百合匙人生》。

婚後一直專心相夫教子的的李蘊育有一對子女，隨着小朋友漸逐長大，Renee亦想趁機再追歌手夢。

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復出做歌手

Renee的新歌《百合匙人生》MV已推出，她寫道：

「百合匙」是一種特殊用途的萬能鑰匙🗝，能夠開啟多種不同的門鎖🔒。「百合匙人生」比喻意味著人生就像一把萬能鑰匙，需要我們不斷地學習📚和成長，通過不同的門檻，打開各種不同的機會和可能性。
人生道路冥冥不如你想像之中的走👣，總充滿著許多未知的變數，特別是當今社會變化越來越快，更需要具備靈活🔎的適應能力。若你能把握眼前機會，就算這不是你當初所做的事，也能引領你走向成功和幸福的將來💪。

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成為最年輕歌手

2004年Renee與盧嘉寶（Carpo）、陳曉彤（Hilda）組成Cream並正式出道，3人當年仍然是小學生，並為香港最年輕的歌手。

直到2007年，Cream宣布解散，Hilda前往愛爾蘭讀書，而Carpo則專注學業，剩下Renee作個人發展。

Renee於2008年因為要應付中學會考而暫停了演藝工作，考獲4分的她雖然未能重讀中五或升讀預科，惟其經理人助她報讀大學課程，獲菲律賓比立勤國立大學取錄修讀工商管理學士，她翌年稱課程不適合自己而停讀。

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組織四口之家

感情方面，Renee曾與比自己大15年的魔術師劉謙傳出緋聞，二人稱對方是好朋友關係，未有否認戀情。

2012年，Renee被發現跟渣打銀行廣州分行中小企任理財業務主管的羅章冠拍拖，二人大方承認戀情，Renee稱會視對方為結婚對象。

Renee於2015年嫁給羅章冠，二人於廣州註冊成為合法夫妻，並於翌年於男方家鄉海南島補擺喜酒，同年宣布懷孕五個半月，並於5月誕下長女羅紫晞。

2018年3月，Renee公布懷有第二胎，並於同年8月誕下幼子羅明新。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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