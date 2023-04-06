【法言人】羅毓儀演年輕版林夏薇　新生代女神何依婷陳嘉慧列陣

▲ 《法言人》

馬國明繼《隱形戰隊》另一新劇《法言人》在下周一（4月10日）播出，馬國明飾演「金牌師爺」金秉信，與律師田佑家（林夏薇飾）、大狀馬瑋雄（張頴康飾）及律師庾國棟（黃嘉樂飾）為「施雷」四大高手。

當中飾演他們大學生版的演員分別為焦浩軒、羅毓儀（Yuki）、劉頌鵬及馮子亮。Yuki是繼在《換命真相》及《雙生陌生人》分別飾演蔣家旻及湯洛雯年輕版後，再度飾演女主角年輕版。

【法言人】焦浩軒第三度演馬國明年輕版 焦仔感謝「金師爺」提早到現場提點

▲ Yuki與林夏薇。

Yuki與拍檔合作愉快

若細心觀察，Yuki側面某些角度與林夏薇很相像，Yuki受訪時笑言有同感：「我都覺得我哋側面望落有啲角度係幾似，我覺得演年輕版，最緊要係做番大人版嘅神髓，所以我有去睇薇薇點做，去學佢嘅技巧同用聲，我亦有特登同薇薇傾偈，佢好好人，我問咩佢都樂意答。」

Yuki又指，由於田佑家性格與真實的自己很相像，故覺得很好玩。

談到3位劇中好友，Yuki笑指鏡頭前後均與他們玩得很開心：「因為我哋個角色大個咗係好好嘅朋友，變咗我哋要喺鏡頭前玩得好開心先至演到個感覺，我哋鏡頭前後都會盡量玩多啲，所以都熟絡咗。」

談到最難忘場口，Yuki笑言是宿舍「走鬼」戲：「嗰場戲講我哋四個一齊喺宿舍打緊麻雀，但因為宿舍唔打得麻雀，我哋一聽到有人拍門就好緊張，我仲驚到匿咗喺床入面，我覺得呢場戲好歡樂。」

▲ （左起）劉頌鵬、羅毓儀、馮子亮。

新生代上位女神

除Yuki外，《法言人》還有不少新生代上位女神加盟，包括在劇中仙氣與善良並重的何依婷、收起招牌甜美笑容的陳嘉慧（Erica），以及單元主角游嘉欣及黃嘉雯。

▲ 陳嘉慧

何依婷這次將與丁子朗有感情線，觀乎官方發布的最新宣傳照，依婷與丁丁不但外型合襯，更會有不少充滿粉紅氣泡的談情場面，而且二人與容天佑有不少交集，到底三人加在一起最終會否變成嬲字？

另外，近年成為綜藝節目及劇集寵兒的陳嘉慧，劇中除有OL套裝放題，更會有意想不到的感情線。

▲ 何依婷