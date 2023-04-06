【中年好聲音】龍婷邀丁文俊合唱《選擇》爭入七強　肥媽讚緋聞男女甜到爆：結婚呀

▲ 丁文俊同龍婷呢對緋聞男女合體，話題十足。

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》本周日（4月9日）播出第19集，是爭入七強的第六部曲《友情合唱！淘汰選手助陣！》，八強參賽者邀請之前被淘汰的《中年好聲音》選手合唱作賽，本回合嘉賓評審是巫啟賢。

今集出場歌單是《祝福》羅啟豪+區俊傑、《Happy Together》吳大強＋鮑聖光、《我的心裡只有你沒有他X忘記他》支嚳儀＋劉智衛、《選擇》龍婷＋丁文俊、《憑着愛》林鉫徫＋陳早怡、《朋友別哭》李佳+鄧家豪、《千載不變》顏志恒+魏嘉信以及《童話》周吉佩＋曹敏寶。

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龍婷丁文俊十指緊扣

是集最吸睛的組合是龍婷與丁文俊，於第12集合唱《因為愛情》傳緋聞的二人，再度合體獻唱《選擇》。

龍婷以露肩裝上陣大晒知性美，丁文俊則官仔骨骨晒型格，兩人合唱期間除深情對望外，更來個十指緊扣，甜蜜指數爆晒錶。

主持車婉婉笑言：「好似去咗一個婚禮咁！」她又追問丁文俊：「龍婷揀你呀，有咩感想？」丁文俊即害羞口窒窒說：「ER..ER…好多謝佢，打撈番我上嚟。」場面搞笑。

對於兩人的演出，肥媽說：「出嚟嗰時，我話：『嘩，結婚呀？』」張佳添大讚兩人聲線有化學作用：「龍婷把聲可以帶出丁文俊最Man嘅位，丁文俊把聲又可以帶出龍婷好女人一面，兩個係Perfect Match，個表演係The Best Wedding Song。」

惟伍仲衡另有意見：「丁文俊唱得唔夠溫柔同浪漫，所以我唔畀人情架！」巫啟賢則嫌兩人未夠了解歌曲：「用錯方式去唱，頭先以為自己去咗中央電視台嘅晚會，柔情蜜意唔見咗！」

▲ 兩大靚聲王吳大強（左）、鮑聖光合體。

吳大強鮑聖光自彈自唱

Bill哥哥吳大強與鮑大人鮑聖光的組合亦是亮點之一，兩大靚聲王終極合體獻唱《Happy Together》。

今次Bill哥哥和鮑大人齊齊挑戰自彈自唱，惟彈結他上陣亦成為他們的致命傷，齊齊被批把聲唔入咪，肥媽說：「你哋揸結他唱歌，個咪離得太遠，如果用Mic Stand你哋都係要埋去唱。」

巫啟賢坦言：「我覺得你哋揸結他反而綁住咗喺度，好保守，只係喺一個好安全嘅範圍將呢隻歌交代咗出嚟，反而呢隻歌嘅精神出唔到。」而伍仲衡則說：「唔覺得你哋係做緊同一個表演，同埋你哋把聲冇Magic。」

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