【移民英國】移英2個月難搵工坦言有後悔　港男列出4大令人沮喪難處

▲ 港男小智移民英國2個月，嘆難搵工令佢好沮喪。

移民潮下，不少羊群心態，但移民真的適合自己嗎？港男小智最近在YouTube上分享移民英國2個月後的感受，他列舉自己遇到4大困難感到非常沮喪，他慨嘆難搵工，即使連接近最低工資的小食店小職員也要master學位，面對前境十分徬徨，甚至後悔移英，他無奈說：「香港真係幾富有，至少有工唔愁做，原來外國真係好窮，個個人都搵工。」

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YouTuber「Timid Traveller - Timothy 小智」拍片分享移英感受，他稱自己移英2個月，其實好唔開心，他面對4大難處令他好沮喪喺度生活，

1.文化差異 2.語言不通 聽唔明英文 3.就業困難 難找工作 4.自我價值低

小智坦承，有次在當地找了一位搵工的agent幫忙找工作，agent介紹了一份小食店的小職位，職責是協助煮食，薪金只是比最低工資多少少，但要求卻令他大嚇一跳，事件令他很深刻，也明白不能怪誰，

我嘅英文同普通話冇咁流利，識聽識講，佢就直接同我講『如果你學歷會有master，你又冇做飲食嘅經驗，我覺得唔太適合將你嘅cv俾我個客。』，嗰份工嘅薪金接近英國最低工資，最低工資係9鎊，嗰份工係大約9鎊幾10鎊（港元約100元），我係連最低工資都冇，原來我都無價值做到嘅，我就覺得好沮喪…

11分鐘多的短片，小智多次溫馨提示想移英的朋友，籲大家切勿看了YouTube、討論區、Facebook，分享當地美好的一面，就忽略了不好的一面，「你真係要諗清楚，你嚟度可唔可以承受呢啲壓力？」，他更指搵唔到工，但錢就日日都要使，只會令人更徬徨，所以他給自己半年時間的限期，如果仍然搵唔到工，生存唔到就回流返香港，

我又唔會覺得丟臉，我覺得你唔適合呢度工作，咁就無謂強求，如果英國嘅朋友，我唔知其他人，可能淨係得我抗壓能力咁差，總會有朋友同我一樣。所以我建議若有能力就嘗試一下，如果你真係唔得嘅，就唔好強求，會唔會屈出病…

為了維生，小智什麼工作都不介意做，酒店的客房清潔工也好，他都希望可以搵到一份工，他感慨以前不懂珍惜香港的一切，原來朋友或家人對你好，不是理所當然，

以前喺香港生活真係好唔識珍惜，好唔知足，原來好多嘢係好難得到嘅，或者我太易得到喇！見工好易見到，但有啲朋友可能失業好長時間，我以前以為佢哋唔夠努力，其實唔係，依家搵工真係好難，唔係佢唔想工作，可能係環境問題，以前對屋企人嘅貢獻係理所當然，包括煮飯，依家覺得其實無論係朋友或者屋企人，唔會無條件義務對你好，都係出於關心或者想要對你好才會咁做，原來珍惜同知足係咁重要。

小智坦承有後悔來英國的決定，但也感恩有這個旅程，因為藉著這趟旅程令他可以反思過去二、三十年的人生，原來自己做得好差，或者這兩個月令他成長了，

原來以前好唔獨立，依家一個人要做所有事情，嚟到可以睇吓個世界。成日話唱好香港，去外國點樣點樣，其實原來香港真係幾富有，至少有工作唔愁做，但原來外國真係好窮，個個人都搵工，好難先搵到嘢做。

他續指，拍片的目的不是叫大家去大灣區或者要留港，就算到外國都係一個選擇，一個決定，人生是由自己決定，要留要走，沒人可以阻到你，

如果要陪家人或者覺得香港真係好好，比較適合自己就留喺香港，唔應該要鬧佢哋或者你好冇出色，只係一成不變，佢哋冇錯，呢個係我經過呢個旅程後嘅體悟，其實以前都有咁諗，但依家更加覺得大家嘅選擇係冇錯，至於呢段旅程要繼續定畫上句號，我都唔知，有緣再見。

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責任編輯︰王明芳