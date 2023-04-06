【自拍機王】配合最新柔光技術　攝影師教用手機拍出專業靚相

▲ V27於3月尾已面世，手機背面的翠綠設計特別醒神。

相信大家會趁住復活節連假期出遊或相約閨蜜好友相聚，瘋狂拍照出post。vivo近日推出的全新V27 5G手機，首次加入獨有的柔光人像系統，拍攝人像自然柔和，加上5000萬像素前置高清鏡頭及追焦自拍功能，拍夜景零難度。

為令大家掌握更佳拍攝效果，資深寵物攝影師Anthony與擅長街景拍攝的香港社區街頭攝影師Miles，更於4月15日 (星期六)的西九文化區藝術公園大草坪，開辦「寵物假日攝影班」與「海濱維港攝影班」的手機攝影教學工作坊，教授如何用手機配合攝影風格、構圖、採光和後製技巧，輕鬆拍攝媲美專業相機質素的靚相。

▲ 配合演算法的極夜模式，拍夜景效果更清晰。

拍攝夜景細節盡現

而專為拍照的V27手機3月尾已面世，其手機獨家配備的Aura Light Portrait System柔光人像系統，通過光學攝影與人像演算法的結合，就算新手都能輕易拍出高顏值人像照。

即使在昏暗的環境，仍可拍出散發自然柔和仙氣的影像。就算拍夜景，在沒有腳架和閃光燈等基本裝備下，手機的5000萬像素的後置鏡頭備有光學防震，再微弱的光線都不用擔心手震，加上800萬像廣角鏡，夜拍細節一覽無遺。

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特別一提是夜間模式啟用，即時黑光夜視功能，無論是充滿燈飾的建築，演唱會，還是海港兩旁絢麗的夜景，再昏暗的場景都不用擔心。

而且更可進階自行手動調整曝光和亮度，配合自家演算法，對色彩進行更細緻的調整。

▲ V27首次加入獨有的柔光人像系統(左)，比其他手機拍攝人像自然柔和，看兩圖比較就知分別大。

製作仙氣時尚網片

此外，手機更配備一項每個女生夢寐以求的人像美化功能，非常誇張地拍出更有質感的皮膚紋理，毛髮更清晰，散發出自然高質的氣場，更接近vlogger的專業美顏影片。

而全新加入的微電影創作功能更是超簡易、超強大的一站式專業vlog製作功能，無須額外下載APP，手機內置24個具有豐富影片效果的模板預設，清楚展示如何拍攝物體、人物或風景，並進行實時指導，簡直是拍片手殘系的救星。

微電影功能內置時間滑塊，能輕鬆剪接和刪除多餘的片段，影片編輯更有效率。

▲ 5000萬像素前置高清鏡頭及追焦自拍功能，拍夜景人像都零難度。

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