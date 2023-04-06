【無奇不有】網上招聘「凶宅試住員」日薪$1000　滿足一個條件玩碟仙多付$300

▲ 網上招聘「凶宅試住員」，日薪$1000入住一晚。

靈異世界總是會引人好奇。近日網上討論區「連登」出現一則招聘「凶宅試住員」的帖文，聲稱出價1000元一晚請人入住凶宅。試住員如肯玩「碟仙」，並且在中途放手，則多付300元，引起網民熱烈討論。

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有網民昨日（5日）在「連登」討論區，以「凶宅試住員有冇人想做」為題發文，指出價1000元一晚招請「凶宅試住員」，工作要求是黃昏6時入住，早上6時可離開，並要拍片證明全晚無離開凶宅單位。

帖文引發網民熱烈議論，並有人詢問發帖者，是否有更多詳細資料。發帖者其後回覆指，所有凶宅單位「都係他殺同自殺，無自然死」，並表示如試住員肯玩「碟仙」，則可額外多付300元，但前提是中途要放手。點擊睇更多留言：

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其實「凶宅試住員」並非首次作招聘。2021年11月，江蘇省江蘇市亦夥同網拍平台合作，邀請「凶宅試睡員」24小時直播在凶宅中生活、睡覺的模樣，證明「安全」後成功將單位賣出。

當時內媒訪問有數年從業經驗的「凶宅試睡員」張先生，他表示「凶宅試睡員」一般是從晚上7點入住，到第二天早上7點，共12小時。收費標準基本是人民幣1400元（約港幣1597元）一日，也可以按照一分鐘1元來計算，但是不得低於人民幣1400元，而且會要求業主報銷路費。

可能很多人認為「凶宅試睡員」是份「筍工」、「躺著賺錢」，但張先生表示工作沒大部份人想的簡單，一方面要保證個人身體是健康。其次，業主會提出一些要求讓你去做。

他會叫你不開燈看看廁所，或不開燈看看床底等類似這種的事，主要是想烘托出一種恐怖的氛圍，證明這個房子「沒鬼」，是安全的。

而且他認為未必人人接受得到睡凶宅，因為人的恐懼心理是天生的。

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責任編輯︰羅嘉欣