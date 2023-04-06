【食用安全】粟米生大面積腫瘤　一嚿嚿灰色結石原來是珍品

▲ 粟米生大面積腫瘤，一嚿嚿灰色結石，原來是珍品！

粟米會生結石？早前有台灣網民發現，自然種植的甜粟米長出了一塊塊灰色不明物體，嚇得他趕緊上網求助。帖文發出後，許多網民解答，粟米可能是受「粟米黑穗菌」（Ustilago esculenta）的感染，甚至可以食用，直呼「這是極品啊」。

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台灣有網民在Facebook群組「種菜人病蟲害探討園地」發文，並貼出照片，稱自己一條自然種植的甜粟米長出不明物體，不知如何是好，於是上網求助「前輩我的甜粟米怎麼了，教教我」。從照片中可見，甜粟米上下方都被一塊塊灰色不明物包裹着，就像長出了「結石」。對此，許多網民解答為「粟米黑穗病」，是粟米被真菌「黑穗菌」感染後形成的畸形物塊，並且可以食用。還有人補充，這粟米不僅可以吃，而且是「極品」，在墨西哥那邊屬於高級食材，甚至還被稱為「粟米界的松露」。

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墨西哥人會煮來吃 口感類似菇類

根據台灣自然科學博物館資料，這顆黑色物體的確叫做「玉米黑穗菌」，並非長在粟米莖的基部，而是出現在粟米穗上，代表粟米「生病」了。

受玉米黑穗菌感染的粟米穗會出現類似腫瘤的構造，把外面的薄膜弄破時裡面會散出許多黑色的粉末，這是一種病害，稱為玉米黑穗病。這種腫瘤狀的構造即是黑穗孢子堆，外被灰白色或銀白色的薄膜，成熟後膜破裂，露出黑褐色粉末狀的冬孢子。

博物館又指，玉米黑穗菌的傳染力很強，一旦有一棵粟米感染此病後，整區內的粟米都無法倖免，感染後的粟米穗無法食用，農夫無法收成，但墨西哥人卻有方法把玉米黑穗菌煮來吃。

墨西哥的農民有個變通的方法，他們會在瘤狀物還沒有成熟時候採收，即將此粟米穗煮食。據說口感類似菇類，十分美味可口，在美國有人稱此為墨西哥塊菇(Mexican truffle)，售價竟然比粟米還高。所以墨西哥的農夫會故意讓粟米感染此病，等著收此墨西哥塊菇來食用。

帖文曝光後引起網民熱議，有不少第一次見的網民表示「長知識了，但説是極品，還真的不敢嘗試」，「先撇除有沒有益處，我看了真的頭皮發麻」；亦有有經驗的網民表示該粟米「很好吃，非常有營養」，並指出「這粟米很值錢...」

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責任編輯：羅嘉欣