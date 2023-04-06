【失眠問題】飛躍南北半球在時差中工作 機師分享保持清醒的飲食秘訣

▲ 飛機師分享如何從飲食上保持清醒。

史丹經常覺得，輪班工作是十分辛苦的，但某些工種，確又必須有人通宵輪班。

前陣子，需要寄快件快遞去外國，但快遞小姐說，星期六、日不寄件。為甚麼人家星期六、日不用開飛機，史丹都很想有星期六、日假期啊！身為輪班工作的一分子，史丹非常明白和體諒輪班員工的辛苦，尤其是有時早、有時晚，身體很難適應，經常會失眠、無精神。年輕時還可以捱得住，到史丹邁進老餅年紀時，就需要很多日的恢復。不過，要避免太缺乏休息而捱壞身體，我們也有一些對策，可以減低輪班的傷害性。

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在適應時差方面來說，如果不是離港太久，大概一個星期內吧，盡量在外地都保持着香港的作息時間，或者是大約香港的凌晨時間才去睡，那樣回港後就不會有太大的時差問題，而且在外地又有少少日光時間外出走走。

有些比較年輕或慣了晚睡的同事，他們在港期間都是天天凌晨四、五時才睡的，那間接都幫助到在飛機捱夜的問題，因為他們本身已經晚睡，飛夜機都不太算捱夜。當然，如果可以在開晚機前的日間時份，午睡一段時間，則可以有效減低晚上的疲倦程度。

在選擇食物方面，都可以有些對策。如果你需要更長的清醒時間，咖啡因不用講，大家都知道可以提神，但飯餐則應盡量食蛋白質為主，避免吃澱粉質，而且要減糖。因為在消化和吸收糖份時，血糖變化很大，會令人有睡意；相反，想早點有睡意，就以澱粉質食物為主，雖然滿肚澱粉質去睡很易肥，但總比需要睡時不能入睡為好。有些人可能考慮使用安眠藥，但執行飛行工作時，是禁止使用任何令人有睡意的藥物，所以，只能用自然的方法，去處理休息的問題。

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