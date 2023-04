【肥胖症】專科醫生剖析為何肥胖也是病 脂肪擔當甚麼角色？

根據世界衛生組織的定義,肥胖症是指當過量的脂肪在體內積聚,達到會影響健康的程度¹。但如果脂肪只是負責把能量儲存起來,為什麼脂肪過多會引致諸多病痛?內分泌及糖尿科專科黃渭湘醫生指出:「脂肪其實遠不只我們想像那麼簡單!肥胖症更是一種慢性疾病。」

脂肪積聚令脂肪荷爾蒙失衡

「一直以來脂肪被認為只是負責儲存能量,直到近二、三十年科學界發現,脂肪細胞原來是內分泌系統的一部分,透過生產各種荷爾蒙,協調身體不同器官的運作²。」黃醫生解釋,這些荷爾蒙之間會互相牽制、維持平衡,但當脂肪過份積聚,這個平衡便會被破壞,影響身體健康²。

黃醫生舉出兩種由脂肪所分泌的荷爾蒙為例子:脂聯素和阻抗素²。脂聯素可以抵抗身體細胞發炎,並促進身體細胞對胰島素的反應,有助消化血液裡的糖分²。然而,在肥胖症的影響下,脂肪會減少製造脂聯素,同時分泌更多阻抗素(圖一)³。阻抗素有著相反的作用,不單加劇身體細胞的炎症,形成慢性發炎,亦會減弱細胞對胰島素的反應,造成「胰島素阻抗」,即身體細胞難以吸收血液中的糖分,進而令血糖水平上升²。

▲ 在肥胖症的影響下,細胞對胰島素的反應會減弱,使血糖水平上升2,3。

肥胖症可引致心血管疾病

除了影響荷爾蒙,脂肪過分積聚會令血液中游離脂肪酸增多,影響肝臟內的脂肪代謝,引致高血脂的情況⁴,⁵。據研究指出,近七成的肥胖症患者(BMI指數大於30)均出現高血脂的問題⁵,當中有「壞」膽固醇之稱的低密度脂蛋白(LDL)膽固醇,便是血脂的主要成員⁶。「壞」膽固醇能將膽固醇運往全身,但過多的「壞」膽固醇會積聚於血管內,形成堵塞血管的粥樣斑塊,增加患上心臓病和中風等心血管疾病的風險⁶,⁷。

黃醫生指出,肥胖症人士患上心血管疾病的風險程度各有不同。「對於低風險的人士,一般會建議從生活習慣入手,建立恆常運動、減少攝取飽和脂肪和反式脂肪等。」而風險屬於高或極高的病人,包括曾經罹患心臓病的病人,就須要將「壞」膽固醇降至更低水平(圖二),以減低出現心血管疾病的風險⁸。

▲ 不同風險人士的低密度脂蛋白膽固醇目標水平8。

若然改善生活習慣後,仍未能將「壞」膽固醇降低至目標水平,便有需要使用藥物輔助,如常見的他汀類藥物⁶。黃醫生指出「有些人士使用最大劑量的他汀類藥物後,仍無法將「壞」膽固醇降至目標水平,醫生或會加入其他類型的降膽固醇藥物,例如膽固醇吸收抑制劑和 PCSK9 抑制劑⁶,⁸。」數據指出,PCSK9 抑制劑配合他汀類藥物和膽固醇吸收抑制劑一併使用,可降低原來的膽固醇水平達 85%,有助減低出現心血管疾病的風險⁸。

(資訊由黃渭湘醫生提供)

