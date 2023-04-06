【香港舞壇】星級排舞師回憶TVB跳舞逸事　感慨新一代流失盼業界團結

▲ 星級排舞師展覽回顧演藝史。

去年TVB台慶，由天王郭富城夥同多位無綫舞蹈員的表演令人拍案叫絕，事實香港舞蹈員發展歷史悠長，由綜藝節目、演唱會以至電影都常有跳舞環節。

而由一班資深舞蹈員創辦的「香港舞蹈演藝人協會」，將於4月7日於香港大會堂舉行為期四天的《舞之步伐·藝之傳承》展覽，見證香港60年來商業舞蹈輝煌成績。



於2017年11月27日成立，並於翌年正式註冊的「香港舞蹈演藝人協會」，由多位資深舞蹈員共同創辦，核心成員包括曾為港、台多位天王天后如林憶蓮、郭富城、葉蒨文、陳慧琳等排舞的林青峰（Sammy Lam）、黃國榮 （Sunny Wong）及秦卓芬 （Roy Chun）。

▲ 「香港舞蹈演藝人協會」3位資深成員（左起）：秦卓芬、林青峰、余文傑。(攝:湯致遠)

協會經過幾年的策劃和籌備，走訪了多位在商業舞蹈演藝界範疇內各門各派的舞林高手，包括演唱會舞蹈總監、演唱會排舞老師、行內數一數二的舞蹈學校校長等，再集結不同圖片及文字紀錄而完成今次的《舞之步伐·藝之傳承》，也是香港首個以商業舞蹈歷史為題材的展覽。

TVB是木人巷

說到舉行回顧展覽的原因，林青峰解釋：「4年前創會時已想做一個回顧，有感我們一代以至再上一輩的舞蹈員，新一代觀眾可能已不認識，甚至年青的舞蹈員都未必清楚這行的歷史，故希望可以整理相關資料，讓父母輩知道香港商業舞蹈演變史，甚至可以吸納新一代入行學舞。」

自從他們有舉辦展覽構思，林青峰很感謝協會多個幹事都不遺餘力支持，亦有不少舞蹈學校提供贊助及免費跳舞課程。

「香港舞蹈演藝人協會」的第一屆會員，主要都是來自TVB舞蹈藝員訓練班，除林青峰外，是次受訪的秦卓芬和余文傑都出身於此，對他們來說，TVB屬於跳舞界的少林寺。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

秦卓芬憶述：「當年因為讀不成畫，剛好見TVB有舞蹈藝員訓練班便報名，我是參加1981年第一期，林青峰是後幾期，當時訓練一年，經過考核合格，便可簽舞蹈員合約，開始跳舞生涯，我們那一輩多數是這樣出身，當然外面都有舞蹈學校，又會有星探發掘，但TVB確培訓出不少舞蹈員。」

90年代最風光

他記得當年上訓練班有薪酬，每月大約700元左右，而在91年入讀舞蹈訓練班的余文傑，稱當時約有1800元，雖然只可當車馬費，然而就有很多實戰機會。「你在外面的Disco跳得多勁，行內都未入認同，但讀過訓練班，像有了証書，認可有專業水平。」

秦卓芬指TVB有很多綜藝和音樂節目，又是現場演出，都要周身刀張張利。「好多時早上排舞，晚上就要表演，除了自己擅長的舞，也要學好多不同舞技，才能應付不同表演，所以確實是木人巷。」

林青峰補充：「當中很多製作人都居功至偉，如『EYT之父』蔡和平製作《歡樂今宵》,都安排很多跳舞表演，令我們有不少機會，故『香港舞蹈演藝人協會』亦邀他任永遠榮譽顧問。」

新一代人才流失

林青峰和余文傑後來離開TVB後，主力為藝人歌手或影視作品排舞，最風光年代是由90年代中至2000年，因歌星演唱會往往一開十幾場，他們往往騷接騷，笑言一年中可能有200多日都在紅館度過。

▲ 風火海出身的朱永棠拍片力撐。

可是近年娛樂行業備受考驗，尤其疫情期間，更令演藝表演陷停頓，資深的舞蹈員或可靠積蓄捱過，但不少年青一輩都因為收入銳減，感到心灰甚至轉行。

秦卓芬坦言：「近年舞蹈界人才有很多流失，出現斷層，一些仍在TVB的舞蹈員，縱然演出減少，至少有份人工，但在外面接job的行家，都幾乎是零收入，好難捱。」

林青峰感慨道：「過去廿多年，我都一度開辦過星工廠及藝術舞蹈學校，但都先後結業，之後去過北京發展幾年，現時對舞蹈界仍有團火，覺得香港舞蹈員仍可以發光發熱，雖然社會氣氛改變了，自己想都繼續為行業出力，新舊世代都可以互相啟發，把曾經輝煌的商業舞蹈傳承下去。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

他表示「香港舞蹈演藝人協會」不是工會，像去年發生MIRROR演唱會意外後，未能為受傷舞蹈員正式發聲或爭取賠償，但期盼協會在各成員的團結下，日後可以申請公益牌照，就可以依正途舉辦籌款或慈善表演，希望真正幫到業界。

最新影片推介：馬國明專訪

info

日期：2023年4月7日至10日

時間：上午11時至下午8時

地點：香港大會堂高座七樓展覽館 （香港中環愛丁堡廣場五號）

*免費入場

記者:陳家昌