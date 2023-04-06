【播錯國歌】冰球隊隊員憂削資助會減練習機會　形容懲罰冰協像「打自己人出氣」

▲ 港協暨奧委會正啓動暫停冰協會員資格的相關程序。(資料圖片)

冰球港隊2月在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播錯國歌，港協暨奧委會正啓動暫停冰協會員資格的相關程序，政府亦考慮削減資助。有冰球隊隊員擔心，削減資助後會令練習機會減少，形容懲罰冰協就好像「打自己人出啖氣」，會影響整個冰球運動發展。

有份到波斯尼亞出戰的冰球隊隊員顏卓朗今日接受電台訪問指出，冰球本身資源都不多，不止冰球，其實所有運動都是，若削減資金，只要資金少、練習少了、就一定會生疏。他認為，事件的責任在於主辦方，懲罰冰協好像「打自己人出啖氣」，會影響整個冰球運動發展，自己感「傷感多於憤怒」。

顏卓朗又指，在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，有多名球員不適，最嚴重時20位港隊隊員有7位病倒，有人呼吸困難，有人咳到幾乎咳出血，最終歷史性取得第3名的成績，惟播錯國歌事件，令焦點一面倒聚焦播錯國歌，無人再關心港隊成績及港隊經歷。

鄭泳舜促冰協盡快交代，避免削減資源。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜在另一電台節目表示，港協決定合理，指體育總會應安排足夠工作人員確保播放正確國歌。對於有指若削減資助會影響訓練，他就敦促冰協盡快交代，避免需要削減資源。

國際冰聯：事件是無心之失造成， 主辦方或港隊並無惡意犯錯

國際冰聯回應傳媒查詢表示，已啟動調查， 確定事件是無心之失造成， 主辦方或香港隊並無惡意犯錯，並確認事發時香港隊有作出正確回應。國際冰聯又指，組委會主席和秘書長，以及國際冰聯錦標賽主席，在賽後會議上，承認是主辦方出錯，並已向港隊代表作出正式道歉。

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責任編輯：區綽彥