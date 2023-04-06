【中醫服務】民建聯︰逾8成受訪者支持進一步發展中醫　倡公院設中醫部　

▲ 民建聯發布香港中醫藥服務問卷調查結果。（民建聯供圖）

民建聯調查發現，近6成受訪者過去一年曾看中醫，但近6成半人認為政府資助中醫服務不足，逾8成受訪者認為中醫服務需要進一步發展和普及。

為了解市民對本港中醫藥服務的意見，民建聯於上月3日至22日，以電話隨機抽樣方式，訪問764名18歲或以上香港居民。其中，58.5%受訪者稱過去一年有尋求過中醫服務，原因包括︰相信中醫診治理念（33.1%）、覺得中藥副作用較少（23.8%）、要調理身體，保健養生（22.7%）、因為看過西醫無效，所以找中醫（17.2%）。

至於過去一年4成無尋求中醫服務的受訪者中，4成未能具體說出不看中醫的主要原因，另有26.6%認為中醫藥不像西藥見效快、16.3%認為吃中藥麻煩等。

不過，有超過8成受訪者認為香港中醫服務需要進一步發展和普及；約7成受訪者認為政府現時推動中醫發展及中西醫恊作的力度不足夠。

民建聯建議政府，逐步在公立醫院設立中醫部；調整資助中醫服務收費至與公營西醫普通科門診相若。又建議政府設立中醫專科制度，包括確立培訓、考核、註冊及持續專業進修等制度，以推動中醫專業發展，以及提供相應的資源配套，包括成立「中醫專科學院」負責統籌中醫專科培訓、進修和考核等工作。

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責任編輯：趙居逸