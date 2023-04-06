【電話騙案】警搗一電話詐騙集團拘11男1女　涉45宗案合共損失520萬

▲ 深水埗重案組第一隊主管吳彥柏督察。（曾秋文攝）

警方今日（6日）偵破一個電話諞案集團，拘捕12名男女。深水埗重案組第一隊主管吳彥柏督察表示，去年4月至本年3月期間，深水埗警區接獲45名受害人報案，指接到相同犯罪手法的電話騙案，騙徒會選擇年長的人士假裝是對方子女，並聲稱已更改手機號碼。數日後，騙徒會以同一電話號碼再次致電受害人，並指已被拘捕需要保釋金，相約受害人交收現金，甚至上門到其住所收錢。受害人損失金額由1萬元至65萬元，45宗案合共損失520萬元。

警方經調查後展開行動拘捕11男1女，年齡介乎18至41歲，包括集團主腦骨幹成員和收取騙款的成員 ，涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及洗黑錢等罪。部分人士有黑社會背景，其中兩名被捕人士的案件已移交區域法院審訊，另外4人已獲准保釋候查，須於四月下旬向警方報到，另外一人仍被扣查。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文