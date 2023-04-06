【榮升博士】獲港大頒發博士學位 林青霞提亡母因戰爭輟學：天國必感欣慰

▲ 完全不像68歲。

現年68歲「大美人」林青霞日前獲香港大學頒發榮譽社會科學博士學位，據港大的網頁中介紹，林青霞是「大中華地區以至全世界幾代觀眾心中的傳奇人物」，林青霞親自到港大領受殊榮，而在場還有6位人士同時接受名譽博士學位，其中一個是高齡100歲諾貝爾文學獎得主楊振寧。

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林青霞獲頒博士學位後在個人微博發文大談感受，她坦言自己做夢都想象不到能夠有此殊榮

能夠跟六位對世界有了不起貢獻的傑出人士，一起獲頒榮譽博士學位，是我做夢都想像不到的。

林青霞並提到母親年輕時因為戰爭和種種原因，沒能完成學業，成為她一生最大的遺憾，因此對博士學位特別有情意結：

現在自己的女兒竟然有一天成了博士，相信她在天國必定感到莫大的欣慰。

林青霞承諾，往後的日子必定要奉獻出最好的自己，多做些對社會有意義的事，這樣才不辜負香港大學對她的期望。

東方不敗成代表作

林青霞1973年入行，憑著瓊瑤的電影《窗外》走紅，92年於《笑傲江湖II東方不敗》中飾演東方不敗而成為她的代表作，1990年憑《滾滾紅塵》獲得金馬影后寶座。

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責任編輯:王明芳