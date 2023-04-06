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【金像獎2023】蘇玉華憑《正義迴廊》首提名影后　演法庭戲連資深大律師都讚好

娛樂 17:39 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

蘇玉華入行34年憑《正義迴廊》首獲提名影后。

55歲蘇玉華憑電影《正義迴廊》飾演大律師游嘉莉一角，入圍《第四十一屆香港電影金像獎》角逐最佳女主角，為她出道以來首次獲得影后提名。

她在戲中演活原型Charlotte Draycott SC. 郭莎樂資深大律師，連對方也大讚蘇玉華演得好。

蘇玉華早前為金像獎拍攝獨立造型照，穿上低胸香檳金色露肩裙上陣，配合及肩清爽髮型，散發迷人魅力。

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【金像獎2023】「最佳女主角」入圍名單競爭激烈 　兩大影后力戰鄭秀文+蘇玉華

劇場界轉戰無綫

舞台劇出身的蘇玉華1989年開始接觸劇界，1994年首次參與電影《我和春天有個約會》，演出令人眼前一亮，因而獲TVB賞識邀請加盟。

她在大台演出過不少經典之作，包括《刑事偵緝檔案》、《茶是故鄉濃》、《衝上雲霄》、《潮爆大狀》、《On Call 36小時II》、《平安谷之詭谷傳說》等，均是她的代表作。

同時，廚藝了得的她參與不同飲食、烹飪節目，甚至推出烹飪書籍，因而獲封「美女廚神」稱號。

2008年，她獲亞洲文化協會頒發利希慎獎學金，資助到美國深造一年。

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決心離巢

直到2017年11月，她與TVB完約後結束賓主關係，以50歲之齡決心離巢重回舞台劇界繼續發展，她接受電台訪問時表示：「我這個人不需要安全網，是去到人生某個位，我想做的角色都做了，是時候要去試其他工作。」

其後與丈夫潘燦良、張志偉組成「Project Roundabout」，先後完成《謊言》、《她媽的葬禮》和《親親麗南》3齣經典舞台劇。

在過去5年多，蘇玉華有不少身份上轉變，除身兼劇場幕前幕後，又變身教師到浸大表演系教書，更大的轉變是變身「潘太」，於2020年與拍拖25年的潘燦良登記註冊結婚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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