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【開心速遞】李芷晴派福利騷驕人身材　Stephanie「港姐再競選」奪亞軍愈戰愈勇【多圖】

娛樂 18:10 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

李芷晴玩「黑色誘惑」！

提起李芷晴（Stephanie），大家記得的是她在處境劇《愛‧回家之開心速遞》的演出，抑或是她的美好身材？

在昨日（4月5日），Stephanie再於IG派福利，今次更大玩「黑色誘惑」，相信已經令一眾粉絲鼻血長流了！

【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】

女神派福利

對於「派福利」，Stephanie向來也絕不手軟，她在昨日（4月5日）分享一輯身穿黑色吊帶裙的相，展現澎湃上圍、白滑長腿，簡直是令人目不暇給！

網民在帖文下留言大讚，「無得輸」、「超配置女神」、「高貴優雅的芷晴」、「黑色魅力」。

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曾參選港姐

Stephanie於2018年參加《香港小姐競選》成功殺入12強，其後獲TVB賞識簽約旗下成為藝員，並入讀短期訓練班。去年10月參加《香港小姐再競選》奪得亞軍兼「最佳進步獎」，再次穿上泳裝亮相，天使面孔配34C、23.5、35.5的魔鬼身材搶盡全場焦點。

Stephanie曾主持六合彩攪珠環節，美貌獲得網民注意被封為「六合彩女神」之稱。

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《愛‧回家》Elanie

在處境劇《愛·回家之開心速遞》中，不時也看到Stephanie所演的Elaine，她與「Andy」崔錦棠組成CP，十分入屋。

在2021年，她於《萬千星輝賀台慶》贏得38萬元大獎，同年為健康節目《醫醫，我不想再病了》拍攝短劇，出眾身材備受注目。她早前又曾與何沛珈一同主持旅遊節目《請1日假去旅行》，令二人人氣再度上升！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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