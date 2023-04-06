【珍惜生命】網傳張家界玻璃棧道　4男女服毒後跳崖雙料自殺

▲ 傳張家界天門山景區，4名遊客服毒後跳崖自殺，官方回應：已成立專案組調查。

內地網絡上瘋狂流傳一份文件通報，指4月4日下午，4名遊客（3男1女）在張家界天門山景區山頂西線玻璃棧道上跳崖自殺，其中3人跳下，1人被及時阻止後緊急送醫，但因其跳崖前已經服毒，最後搶救無效死亡。

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據內媒報道，該份文件顯示，4月4日下午13時50分，接張家界天門山景區報告，有4名遊客於景區山頂西線玻璃棧道上距離出口約10米處，翻越安全護欄跳崖，其中3人跳下死亡，1人被及時阻止後送醫，但結果因其已服毒，最終搶救無效死亡。同時，該文件還發佈了4名跳崖者的身份信息，年齡從22歲到33歲不等，並稱經公安部門偵察，根據4人遺物初步認定為4人均屬自殺。

傳媒指，該文件顯示的報送單位為張家界市永定區人民政府，接收單位為張家界市政府總值班室。而張家界市永定區委相關部門回應稱，市裡成立了專案組處置此事，公安部門也正在調查，調查清楚後會發佈通報。張家界市委相關部門工作人員亦表示，當地政府部門確實流傳出一份檔案通報，他們已關注到此事，相關部門正在展開調查。

對於此事件，不少網民大感震驚，認為存在很多疑點，4人似乎相約自殺，可能與邪教有關，並指出均服毒才跳崖，「決心很大」。亦有網民指出，張家界是知名旅遊景點，景區可能會受到影響，同時表示景區的玻璃棧道需增設更多安全防護措施。

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責任編輯：羅嘉欣