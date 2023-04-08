【美麗童言】男店員擠出歪扭軟雪糕 4歲男童一句感謝化解尷尬

一名日本家長近日在推特發帖，表示上個月帶4歲兒子買冰淇淋時，男店員顯然不熟悉雪糕擠出器的操作，加上雪糕的質地偏軟，擠出來的冰淇淋歪歪斜斜，份量也不大均勻，難得兒子不但沒嫌棄，還開心向店員感謝說︰「它看起來好像一朵花喔！」，這句溫暖的話語立即化解了當時員工的尷尬，令家長十分欣慰，大讚兒子個性溫暖。

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貼文一出，數十萬名網民被男童這句溫暖的話語感染，讚美他看待事情的不同角度是如此美好︰「純白的善良，溫暖的回應讓世界充滿善意」、「溫柔的世界，覺得被凈化了」、「我也想要做像他這樣的孩子」、及「雖然形狀是醜的，但冰淇淋的味道不變」。

▲ 男童一句暖心話，化解店員擠歪雪糕的尷尬。

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