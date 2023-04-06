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【遊學團】有旅行社定單量回復疫前7成　時興海外「STEAM」、環保主題遊

社會 17:02 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有旅行社定單量回復疫前7成，時興海外「STEAM」、環保主題遊。（捷旅圖片）

社會復常，學生重新出外遊學，有旅行社指，自1月開始，接獲逾500宗查詢，當中140宗落實出發，主要前往國內、英國及歐洲等地，生意已回復疫情前的7成水平，不過機位緊張，團費較疫情前增加一至兩成。遊學團的主題除了學習歷史、文化和語文，時興研習歐洲的科技、環保等議題，或以「STEAM」為重點，讓學生多元化發展。

政府撤銷防疫措施短短2個月，部分學校已安排學生到外地交流。永安旅遊自1月開始至4月初，主要透過電郵、電話、學校標書，接獲超過500宗遊學團查詢，其中140宗成行，有6成到訪內地交流，餘下是英國及歐洲交流團。現時生意已回復疫情前的高鋒期中7成，預計今年生意額會恢復8成至9成。

永安指，本港今年一月份才開關，學校進行計劃及招募時，學生仍未復常，公司的首發團在3月尾才開始，預期2023年9月學年學校計劃好了，報名數目才有更顯著增長，至年尾會達至高峰期。

東瀛遊執行董事禤國全表示，疫後學生及家長對海外出行信心復甦，因為不少學校有意在4月中至暑假前復辦遊學團，並向旅行社索取報價，不過由於現階段運力未恢復，機位緊張，遊學團費用較疫情前增加一至兩成。行程主打短途的中、日、韓、台、新加坡團，以學習歷史、文化、語言為主，近期亦新興遠赴德國、芬蘭歐洲國家等，考察科技及環保的發展。

本報瀏覽各旅行社的網頁，發現不少遊學團主打環保、「STEM」或「STEAM」發展。有旅行社推出德國的「持續能源發展及應用」遊學團，到訪當地大學及平治博物館工廠，亦會考察使用太陽能技術的建築。

平治博物館工廠（捷旅圖片）

「STEM」或「STEAM」主題則到美國矽谷考察Facebook或 Google總部，又參觀國家航空航天局艾姆斯研究中心的Intel博物館；另有南韓行程參觀當地三星創新科技博物館，以及當地汽車工廠等。

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記者：陳麗娜

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