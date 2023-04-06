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鄭中基「機動兵工廠」投入七位數字啟動計劃　投入7位數字啟動計劃

娛樂 17:35 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Ronald與「機動兵工廠」的6位學員。

鄭中基（Ronald）早年成立機動娛樂，建立Youtube頻道為大家帶來不少歡樂，今年適逢頻道成立3周年，更決定成立「機動兵工廠」，招募對演戲有熱誠的演員。

今日（4月6日）「機動兵工廠」正式啟動，Ronald率領6位學陸維德，林美圻，周芷慧，何求，陳昭煊，李煥林參與開鏡拜神儀式。

篩選出6位成員

作為廠長的Ronald透露舉辦招募學員，一共有600多人參加，經過重重篩選最終選出了這6位成員。對於揀選學員的準則，Ronald直言視乎他們的表現，所以會揀選最自然同舒服的參加者，Ronald表示：「揀嘅時候都有掙扎 ，但有啲參加者太緊張！」

至於為何只有6位學員，Ronald解釋稱：「因為希望係3男3女，好配合啲，呢個都唔係大型嘅活動，係好似 workshop咁，一共會推出8集，最後一堂先選定簽邊個學員，但呢次活動沒有淘汰，希望每位學員可以從中學到野，有助佢地未來發展。」

Ronald、導師楊偉倫及「機動兵工廠」一眾學員。

強大導師團

提及到節目製作預算，Ronald直言達7位數字，還邀請了強大導師陣容包括楊偉倫（卵） 、楊詩敏（蝦頭）、周恩恩（配音導演）陳茂賢（《不日成婚》導演）及謝君豪。

而他表示：「我想試下喺YouTube做到電視規模嘅節目，一邀請佢地都好快應承。」

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