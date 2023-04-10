【極度俏郎君】姜皓文結劇緣對ERROR改觀　保錡被肥仔爆料叫宣萱「照顧」【有片】

姜皓文（黑哥）與男團ERROR在MakerVille新劇《極度俏郎君》首度合作，黑哥與ERROR隊長「肥仔」梁業、成員保錡齊接受TOPick訪問。

在《極度俏郎君》內，黑哥演坐了廿年寃獄的「一疤」，保錡所演的「古龍」是其手下，至於肥仔一人分飾兩角色，分別為「一疤」好兄弟「大肥」和兒子「小肥」。

肥仔笑說：「其實祖宗十八代都是我的樣，所以我飾演六個角色以上，阿媽跟阿婆皆是我，將我個樣key落去。」

說到跟ERROR合作，黑哥稱開心到「每日想返工」，起初以為四人很孩子氣，當跟他們傾訴說不快事時，既可為他分憂，大家可交朋友。

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黑哥對ERROR改觀

至於四子中誰是「理論王」，黑哥指是阿Dee和保錡，黑哥說：「不認識保錡會以為他吹水，但原來所說也有道理，對他們有點改觀。」拍攝期間爆肚外，ERROR四子更惡搞黑哥的電影對白，問到誰人是「NG王」？黑哥說：「他們很連貫，一個人NG，其他人都會，真的好error。」

肥仔稱合作前被黑哥的氣場嚇到，肥仔說：「他很有霸氣兼有紋身，會想想如何打開話題或者稱呼他好？但一埋位對稿，感覺幾舒服。」

至於愛睇港產片的保錡笑稱：「見到黑哥感覺奇妙，因為他演過很多戲，既然可以跟他做對手戲。」

肥仔：我係陳浩南

劇裡四子跟黑哥分別有感情線，肥仔即情傾前SG成員陳穎欣，由於有不少古惑仔電影橋段，故保錡笑說：「他當Yanny是細細粒。」肥仔即說：「我是陳浩南。」問到Yanny是否其女神，他說：「起初不算，但相處後幾舒服。」

至於保錡拍攝時才知跟那個「她」有感情線，他說：「某天才知道那場戲交代我跟她有感情，說她年幼時送上秘笈叫我練功，好似《功夫》一樣。」

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大讚宣萱凍齡有術

黑哥周旋於宣萱和張慧儀之中，跟宣萱有不少「小朋友」式的拍拖橋段。說到兩位那些年的女神，保錡即滔滔不絕，更謂以前愛看《精裝追女仔》等電影。

他說：「年幼時愛看的演員既然出現面前，還要一起拍劇，會感到很奇妙。好似宣萱演的《尋泰記》到現在我依然愛看，那奇妙的程度是她依然那麼靚，黐線架，即使狂吃東西也很瘦。」

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保錡想宣萱「照顧」?

保錡更不時叫宣萱助養，他說：「經常問她『可不可養我？』，講真又靚又有很些錢，真的可以養我。（她如何回答？） 她當然不OK吧，若OK的話我做了她助手啦。」

對於保錡這賴皮性格，黑哥已習慣，他說：「見他天天也這樣，宣萱都沒有理他。（沒想過助攻？）沒有啦，講我鍾意宣萱架。」黑哥大爆兩子見到宣萱拍感情戲時，即在旁幻想。

保錡續說：「宣萱那種靚真係唔講笑，跟現今的靚女不同。」黑哥即說：「並非靚不靚的問題，她有老婆的感覺，我知道為何想開工，原來因為宣萱。」

黑哥績說張慧儀予人「女俠」感覺，而宣萱就很楚楚可憐，保錡即解釋：「她每次返來都拿著大袋零食，很愛家的感覺。」

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張慧儀被稱「美人BB」

而肥仔於片場不時撩兩位女神，更直呼張慧儀「美人BB」，保錡即說：「你有叫嗎？我沒聽過，反而我叫宣萱靚女。」黑哥謂年輕時不敢撩前輩，他笑說：「原來可以這樣，一早就來啦。」

雖然是古惑仔題材，肥仔謂劇中沒有動作場口，反以愛情為主，保錡謂相比拍攝《花姐ERROR遊》更安全。

黑哥稱甚有興趣跟ERROR拍綜藝節目，早前想跟四子於馬拉相聚，惟夾不到時間，保錡笑稱肥仔忙碌如「企業家」。

保錡謂不會效法肥仔做生意，今年他打算參加馬拉松，想做專業運動員：「馬拉松的成績是面對全世界，大家都會看到你有多努力，今年想花時間去操練，想改變下人生目標。」問到其隊友為何不一起參加，肥仔說：「我跑完變瘦仔就不好了。」

記者：游艾維

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