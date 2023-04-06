【周末好去處】新一批故宮博物院珍寶4月起於故宮文化博物館亮相　包括5國家一級文物

▲ （香港故宮文化博物館提供）

香港故宮文化博物館（博物館）去年7月3日正式向公眾開放， 開館9個月來已錄得逾93萬人次到訪，足見公眾、內地及海外旅客對博物館的熱烈支持。博物館宣布，向故宮博物院借展的第四批新輪換展品，共44件珍貴文物，當中包括5件國家一級文物，由4月起於博物館展廳亮相，大部分更是首次在香港展出。它們與其他590件故宮文物在館內展廳1至5展出。

新一批共44件國寶級文物首次亮相香港

是次新一批展出的44件珍貴文物，涵蓋書畫、服飾、典藏等；其中25件珍品將於展廳2「紫 禁一日──清代宮廷生活」展出，該展覽以十八世紀紫禁城作背景，呈現宮廷生活的日常點滴。 重點展品有由宮廷畫家徐揚（活躍於1750—1777年）繪製共十六頁的《平定金川戰圖冊》。 在第十四頁的《郊勞將士》圖中，壇上纛旗飄揚，可見乾隆帝身穿龍袍袞服，由騎駕鹵簿導行， 即將登壇拜天的場景。《平定金川戰圖冊》為國家一級文物，是次輪換將展出其中全新的五頁。

展廳1「紫禁萬象──建築、典藏與文化傳承」展出的《璇闈日永圖軸》，是慈安罕見的便服 畫像，常見的只有兩幅，此為其中一幅珍品。與慈安關係親近的同治帝更在畫上御筆親賀「璇闈日永」，蓋上「同治」、「敬書」朱白文連珠印及「同治尊親之寶」朱文方印。乾隆帝朝服 像、月白色雲龍紋男夾朝袍亦在展廳1展出。

為了保護文物，部分展品需要輪換展示，此批珍品大部分只可展出三個月至2023年6月。訪客可把握機會，到博物館一睹故宮國寶之風采。

從珠寶配飾設計看中西美學對話 兩大特別展覽體現博物館促進中外文化交流願景

正在展廳9展出的「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」是首個以博物館 館藏為主的特別展覽，也是香港近年來最大型的金器展覽，展示220套跨越三千多年歷史的古代中國金器，旨在透過賞析古代金器的藝術和技術成就，探討金器在古代政治活動、文化生活 以及跨區域互動交流等方面所扮演的角色。展覽的大部分展品是由夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈予博物館的館藏，展期至2023年9月25日。

另外，由香港故宮文化博物館策劃主辦，並由卡地亞支持的「百樣玲瓏──卡地亞與女性」特別展覽將於4月14日開幕。「百樣玲瓏」展覽將展出約300件卡地亞藝術珍品，包括從19世紀至今的珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻，探索女性與珠寶之間的密切關係和精彩故事，同時 呈現中國美學對世界女性生活方式和時尚的深遠影響，展期至2023年8月14日。

兩大特別展覽透過展示古代及近現代中西飾品的設計和工藝，帶領觀眾探索當中美學和文化的 異同，更深入地理解和欣賞中西文化和藝術，體現博物館促進中外文化交流的使命。 館方於2023年4月3日（星期一）起公開發售及開放預約博物館整個五月份的各類型門票。

館方亦宣布，為了迎接五一黃金周的訪客，原定休館的5月2日（星期二）將會開放，開放時間為早上10時正至下午6時正。公眾可經香港故宮文化博物館網站、西九文化區網站或手機應用 程式、「購票通」的網上購票平台購票（包括預約逢星期三的免費標準門票）。公眾亦可於博 物館的票務夥伴香港中國旅行社、飛豬旅行、KKday、Klook 及攜程旅行網上平台購票。四月份門票亦可在上述平台購買。

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責任編輯：吳穎嵛