【與蛙同眠】女兒房整夜傳出怪聲 媽媽掀開棉被見女兒攬牛蛙同眠

童話故事有「青蛙王子」，不過，如果現實生活真是有蛙入侵，更與你瞓足一晚，又真是幾嚇人！上月31日，中國河南有一個媽媽，因為整晚聽到女兒房間傳出怪叫聲，感到好奇，便追尋聲音的源頭，結果一掀開女兒棉被，驚見一隻活生生的牛蛙，瞬間嚇傻了她，原來這竟是女兒的新寵。

片中看到女兒被媽媽吵醒後，揉了揉惺忪的眼睛，之後竟抱著牛蛙，她摸了摸牛蛙後，竟放在一旁蓋上棉被繼續睡覺。

媽媽顯然被女兒這隻新寵物嚇個半死，而這條影片被放上網後，亦引來網民熱議。網友留言表示震驚︰「剛掀開我還以為是個玩具，結果動了，居然是活的」、「我真佩服她，她竟然一點都不害怕」及「一起睡，摸了還揉眼睛，雞皮疙瘩都起來了」。

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不過有人卻警告要注意衞生及寄生蟲︰、「這被窩不能要了」、「還揉眼睛，已經瘋了，真不怕寄生蟲啊？青蛙寄生蟲非常多，嚇死人」及「孩子眼瞎了，會進寄生蟲的」。

▲ 女兒抱蛙同眠嚇壞母親。

牛蛙原產於美國東部，當地美國人喜歡用它作為誘餌去捕獵一些大型食肉魚類，牛蛙體型巨大，聲音如牛，一般牛蛙體積如一隻鴿子的大小，但條件合適下，甚至可以長到13磅的體重，如一隻母雞大。60年代，中國引入牛蛙作食材，如今每年食用超過十億斤，但甚少人會以此作為寵物的。

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