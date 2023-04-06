【清洗内褲】底衫褲同襪一齊放入洗衣機洗或手洗　掀起網上「世紀論戰」

▲ 底衫底褲同襪，一齊放入洗衣機洗or手洗？掀起網上「世紀論戰」。

洗衣機為我們的生活帶來不少便利，但除了日常外出的衣服，每天長時間接觸着我們私密部位的内衣褲，也可以和其他衣物一同放入洗衣機内清洗嗎？台灣一名女大學生於網上發文，直言升上大學後，發現大部份人都是手洗内衣褲，但自己一直以來，是放入洗衣機和其他衣服一起洗，於是便發文詢問「只有我内衣褲襪子丟洗衣機嗎？」

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該名大學生在Dcard討論區發文稱，上大學住校後到現在三年級，換了三批室友，發現大部分人都是手洗內衣褲，而她從小家裡就是全部放入洗衣機一齊清洗。她對此感到不解：「全部一起洗會有什麼缺點嗎？之前有聽過說襪子跟內褲一起洗不敢穿，可是洗衣精加下去不就全部都殺菌洗香香了嗎？」

樓主又提到，曾在小紅書上看到很多廣告是專門洗内衣褲的小洗衣機，自己將内衣褲連同其它衣服放進洗衣機清洗時也有用内衣專用的洗衣袋，但鑒於大部分人都是手洗内衣褲，便發文詢問，「單純好奇，真的只有我全部跟衣服什麼的一起洗喔？」

帖文發出後引起網民論戰，有人認為，「丟洗衣機洗，很容易洗壞內衣褲外，而且不容易洗掉髒污，加上外衣髒污多，搞不好內衣褲因為一混洗，反而更容易卡到細菌。」、「我一定自己手洗內褲，雖然你會覺得到後面就是乾乾淨淨的，但我無法想像水剛滿的時候，襪子衣服的髒跟內褲泡在一起」。亦有不少網民表示與樓主一樣，「我家也是一起洗，從小洗到大，我也沒感染發炎」、「我們家也是從小就全部都丟洗衣機一起洗，20幾年了沒有感染或發炎過」。

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5個步驟正確清洗内褲

台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒曾於Facebook個人專頁分享，内褲因長期與身體持續接觸，含有滿滿的細菌，更帶有「超級抗藥性細菌」。對此，他提出了正確清洗內褲的5個步驟，以保持衛生：

1.內褲、內衣分開洗，以免交叉感染細菌。

2.使用冷水清洗內褲，浸泡於洗滌水中約5至10分鐘即可。

3.以輕柔的方式搓洗內褲，由後慢慢往前搓洗。

4.用清水將內褲洗滌劑清洗乾淨，再脫水或用乾毛巾將多餘水分除去，最後晾乾。

5.若用洗衣機洗內褲，應定期清潔洗衣機維持乾淨，可使用洗衣機的槽洗淨功能或浸泡消毒。

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責任編輯：羅嘉欣