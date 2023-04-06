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【自助餐攻略】Buffet食唔肥有辦法　醫生揭最佳自助餐「用餐順序」

保健美顏 17:54 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

醫生揭最佳自助餐「用餐順序」。

適逢復活節假期，不少人都會趁假期住酒店享用自助餐，但如何享受美食又不致變胖，其實是一門學問。台灣減重醫生蕭捷健就在網上分享「Buffet怎麼吃不會胖」，喜歡享受美食又害怕變肥的人士，不容錯過。

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據Facebook專頁「減重醫師 蕭捷健」日前發帖，分享食Buffet的最佳次序，指出最好是按照「水（湯）、肉（蛋白質）、菜（纖維）、飯（醣類）」的順序用餐。

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他表示，這樣進食的好處，在於先攝取蛋白質和纖維，讓飯後血糖更穩定，飽足感也能維持更久，比較不會有「糖暈」狀況。而他亦指出，蛋白質往往是一頓飯中最貴的，如海鮮、魚片等，當然要先食。

他續稱，在自助餐中，澱粉一開始看來可能很誘人，但這只是飢餓的生理反應。在食完蛋白質和蔬菜後，可能會覺得澱粉很一般。至於甜品，既然要吃碳水，偶爾也能吃一點，平衡身心。

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責任編輯：羅嘉欣

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