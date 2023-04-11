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【京官訪港】夏寶龍周四起來港考察6日　劉兆佳料協助中央更好制訂對港政策

政治 15:28 2023/04/11

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港澳辦主任夏寶龍周四起來港考察6日。（資料圖片）

港府表示，十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，將於4月13日至18日來港考察，並出席特區政府舉辦的香港全民國家安全教育日活動開幕典禮。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，夏寶龍今次親身來港考察，反映香港已復常，各方面亦穩定，估計今次考察是配合中央，做足調查研究工作，協作中央制訂對港政策，所以時間較長，料會接見各方人士，以了解香港疫後發展。

政界估計由夏寶龍出任中央港澳辦主任

今年「兩會」後，中共中央、國務院決定在國務院港澳辦基礎上，組建中央港澳辦，現時仍未公布由誰領導，政界普遍估計是由夏寶龍出任。

「兩會」後，夏寶龍不再出任全國政協副主席，其職銜一直備受關注。上月27日，夏寶龍在京會見廉政專員胡英明一行時，國務院港澳辦出稿時，並沒有特別點明夏的職銜。而在國務院港澳辦網頁，夏寶龍「個人簡歷」一欄，官方對夏寶龍的描述是：十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任。

港府：作出一切適當安排全力支持

行政長官李家超代表香港特區熱烈歡迎和感謝夏寶龍來港考察。特區政府會作出一切適當安排，全力支持，確保考察順利進行。

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記者：林曉君

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