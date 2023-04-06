【港區國安法】國安熱線開通2年接40萬個舉報　截至上月共243人被捕

▲ 港區國安法落實近3年。（資料圖片）

港區國安法實施近3年，保安局提交立法會資料顯示，截至2023年3月3日，共243人（189男54女），年齡介乎15至90歲，因涉嫌從事危害國安的行為和活動而被警方拘捕，當中逾140人及5間公司被起訴。

警務處國家安全處於2020年11月5日開設國安處舉報熱線。截至2023年2月24日，熱線共接獲超過40萬個與國家安全相關的舉報訊息。

反恐熱線收1.3萬條舉報 保安局：部分有助偵破案件

而於去年6月推出的「反恐舉報熱線63-666-999」，熱線包含短訊及微信的舉報渠道，截至2023年2月底，熱線接獲超過13,000條舉報訊息，部分訊息更有助偵破相關案件。

23條立法工作屬維護國安 保安局：不會公開人手開支

另外，有議員關注基本法23條立法工作所涉人手及開支，保安局稱，涉及23條立法的工作屬維護國家安全工作的一部分，有關工作的人手和開支的分項數字不會公開。

局方同樣以警務處國安處屬維護國安工作一部分為由，拒絕公開國安處所涉人手及開支。

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記者：林曉君