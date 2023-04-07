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【金像獎2023】余香凝大肚拍《緣路山旮旯》無怨言　Jennifer當人母顧家庭事業兩兼顧

娛樂 14:03 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「第四十一屆香港電影金像奬頒獎典禮」將於4月16日假香港文化中心舉行，余香凝（Jennifer）、楊詩敏、區嘉雯、王菀之及林明禎同入圍角逐「最佳女配角」獎，到底最終花落誰家，大家要密切留意。

當大熱之一余香凝成為人母後，家庭事業兩兼顧，仍繼續追夢發展演藝事業。

成爲新生代演員

模特兒出身的余香凝在2016年開始發展演藝事業，憑處女電影作《骨妹》已於第一屆澳門國際影展獲得最佳新演員。

其實Jennifer曾透露當年演處女作《骨妹》時，不知如何將角色做好，經常自我質疑令她相當大壓力。直到後來她給自己一個課題，學會輕鬆面對，放過自己，讓她有不一樣的感覺。

而她演出亦愈來愈得心應手，之後參演多套小品電影如《逆流大叔》等，更憑《非同凡響》獲提名第38屆香港電影金像獎最佳女主角。

而她透露作爲演員，珍惜當下、保持初心，演好每一部戲。

提名兩地最佳女配角

今年，Jennifer憑《緣路山旮旯》角逐最佳女配角，可見表現受到注意。其實，早前她亦憑此戲角逐第59屆金馬獎最佳女配角。

她於戲中飾演一個性格隨性貼地，美貌滿分卻與「毒男」拍拖的女生Melanie（咩姐），十分搶鏡。

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事業家庭兩兼顧

Jennifer曾透露，在拍《緣路山旮旯》時得知自己懷孕，此戲上映時她已誕下BB正式成為人母。當媽媽後並沒影響事業，她參演現正在上映《死屍死時四十四》，未上映《臥底的退隱生活》等電影，繼續追夢。

自入行以來，Jennifer一直傾向參與多部小品電影，曾被問到多部作品都與新晉導演合作，會否影響自己的知名度時，她表示自己不在乎光環，只求作品能帶歡樂給觀眾。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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