【對抗罕病】韓星Haha心痛3歲女兒患罕見病　工作需強顏歡笑︰每天如置身地獄

▲ Haha心痛3歲女兒患罕見病，但工作需強顏歡笑，非常難受。

韓國多棲藝人河東勳Haha擔任很多綜藝節目的主持，擁有搞鬼諧星形象。近日，Haha在節目分享照顧患罕見病女兒的心路歷程，當女兒受病患纏繞非常痛苦之時，他在工作上卻要笑面迎人、強顏歡笑，就此他曾感到痛苦，「每天如置身地獄」。

3歲女兒患罕見病

綜合外媒報道，韓國河東勳Haha是多棲藝人，是歌手、綜藝主持人等，其搞鬼諧星形象尤其深入民心，如在韓綜《Running Man》及《無限挑戰》均大放笑彈。近日，他在新節目《哈哈巴士》中，跟歌手太太金高恩星Star分享照顧罕見病女兒的心路歷程，道出身為爸媽、照顧者的難處。

▲ 河東勳Haha跟太太近日分享3歲女兒抗病的歷程。（IG圖片）

Haha與金高恩育有2兒1女，他與妻子於去年9月公開3歲細女Song患有罕見疾病，名為「吉巴氏綜合症」，又稱脫髓鞘多發性神經炎，此罕見病是嚴重急性神經系統疾病，自身免疫系統攻擊周邊神經系統，致神經發炎及失去功能，出現四肢疼痛、麻痹及肌肉漸無力等，而發病前一般都出現腸胃炎、肚屙。

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回想當時女兒突然有天嚴重肚痛，走路變得奇怪和沒有力氣，經常跌倒，看醫生確診患罕見病。Haha收起常見的笑臉，沉重地說他跟太太根本不知道有這種病，沒有想到發生在女兒身上。

爸爸工作需強顏歡笑

看著女兒受病魔纏身，媽媽當時停工作1個月主力照顧女兒，而Haha持續工作養家包括應付醫療費。家中出現這樣的狀況，就像世界崩塌一樣，毫無意義了。在工作上，尤其是Haha擔任綜藝節目主持人，必須把笑聲帶給觀眾、以笑臉示人，他直言這「就像身處地獄般」，心痛又鬱悶。

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最後，Haha選擇跟太太坦誠感受，將自己脆弱的一面與老婆分擔。不幸中的大幸，細女抗病至今，病情穩定了很多。是次一家拍攝《哈哈巴士》節目，由爸爸駕駛小巴，帶太太、大仔、二仔和細女一同出遊，因為女兒Song病情已好轉，之前曾許願病好了的話想去溪谷玩。

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責任編輯︰王明芳