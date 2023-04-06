  • 25°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 19:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【對抗罕病】韓星Haha心痛3歲女兒患罕見病　工作需強顏歡笑︰每天如置身地獄

兒童健康 18:28 2023/04/06

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Haha心痛3歲女兒患罕見病，但工作需強顏歡笑，非常難受。

韓國多棲藝人河東勳Haha擔任很多綜藝節目的主持，擁有搞鬼諧星形象。近日，Haha在節目分享照顧患罕見病女兒的心路歷程，當女兒受病患纏繞非常痛苦之時，他在工作上卻要笑面迎人、強顏歡笑，就此他曾感到痛苦，「每天如置身地獄」。

3歲女兒患罕見病

綜合外媒報道，韓國河東勳Haha是多棲藝人，是歌手、綜藝主持人等，其搞鬼諧星形象尤其深入民心，如在韓綜《Running Man》及《無限挑戰》均大放笑彈。近日，他在新節目《哈哈巴士》中，跟歌手太太金高恩星Star分享照顧罕見病女兒的心路歷程，道出身為爸媽、照顧者的難處。

河東勳Haha跟太太近日分享3歲女兒抗病的歷程。（IG圖片）

Haha與金高恩育有2兒1女，他與妻子於去年9月公開3歲細女Song患有罕見疾病，名為「吉巴氏綜合症」，又稱脫髓鞘多發性神經炎，此罕見病是嚴重急性神經系統疾病，自身免疫系統攻擊周邊神經系統，致神經發炎及失去功能，出現四肢疼痛、麻痹及肌肉漸無力等，而發病前一般都出現腸胃炎、肚屙。

最新影片︰

童學園
【童學園】大學未畢業已獲投行聘用　DSE狀元教一條捷徑打開iBank大門

回想當時女兒突然有天嚴重肚痛，走路變得奇怪和沒有力氣，經常跌倒，看醫生確診患罕見病。Haha收起常見的笑臉，沉重地說他跟太太根本不知道有這種病，沒有想到發生在女兒身上。

爸爸工作需強顏歡笑

看著女兒受病魔纏身，媽媽當時停工作1個月主力照顧女兒，而Haha持續工作養家包括應付醫療費。家中出現這樣的狀況，就像世界崩塌一樣，毫無意義了。在工作上，尤其是Haha擔任綜藝節目主持人，必須把笑聲帶給觀眾、以笑臉示人，他直言這「就像身處地獄般」，心痛又鬱悶。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最後，Haha選擇跟太太坦誠感受，將自己脆弱的一面與老婆分擔。不幸中的大幸，細女抗病至今，病情穩定了很多。是次一家拍攝《哈哈巴士》節目，由爸爸駕駛小巴，帶太太、大仔、二仔和細女一同出遊，因為女兒Song病情已好轉，之前曾許願病好了的話想去溪谷玩。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【為母則強】每晚醒來3次照顧罕見病女兒　單親媽陪女打破只能活12年斷言
09:00 2023/01/18
【為母則強】每晚醒來3次照顧罕見病女兒　單親媽陪女打破只能活12年斷言
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲
17:51 2022/09/02
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲
【為母則強】為照顧罕見病4歲兒致患情緒病　90後港媽勉勵同路人：要先照顧好自己
16:44 2022/08/12
【為母則強】為照顧罕見病4歲兒致患情緒病　90後港媽勉勵同路人：要先照顧好自己

你可能感興趣

【為母則強】每晚醒來3次照顧罕見病女兒　單親媽陪女打破只能活12年斷言
09:00 2023/01/18
【為母則強】每晚醒來3次照顧罕見病女兒　單親媽陪女打破只能活12年斷言
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲
17:51 2022/09/02
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲
【為母則強】為照顧罕見病4歲兒致患情緒病　90後港媽勉勵同路人：要先照顧好自己
16:44 2022/08/12
【為母則強】為照顧罕見病4歲兒致患情緒病　90後港媽勉勵同路人：要先照顧好自己
兒童健康 罕見病 爸媽心聲 家庭關係 演員 河東勳 Running Man 綜藝節目 南韓

最高瀏覽

【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路
16:55 2023/04/05
【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路
【星二代】姚嘉妮女兒罕有曝光獲讚仙氣美女　就讀星二代熱門基督教國際學校
16:45 2023/04/05
【星二代】姚嘉妮女兒罕有曝光獲讚仙氣美女　就讀星二代熱門基督教國際學校
【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感
今日 11:26
【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感