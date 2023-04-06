【醫生盜竊】醫管局高層莊慧敏與夫涉超市盜竊 夫婦被裁定罪成各罰款5000元

▲ 醫管局女高層莊慧敏（前）及其丈夫醫生趙名宇（後），被裁定盜竊罪成，各罰款5,000元後離開法庭。 陳靜儀攝

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同骨科醫生丈夫，在黃埔1間超市偷竊日本西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，兩人否認1項盜竊罪，今（6日）於九龍城裁判法院被裁定罪名成立，各罰款5,000元。

被告為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。2人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

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辯方於審訊時，爭議兩被告的招認口供是於警員威迫利誘和誤導下非自願作出，反對呈堂。辯方指，兩被告被捕後從未作出招認，男被告從沒稱「呢啲都係我偷嚟自己食嘅」，女被告亦沒有稱「呢10樣嘢都係偷嚟自己食嘅」，質疑警員捏造，但警員否認。警員亦否認拒絕讓被告使用電話或聘請律師。

至於兩被告在錄影會面的招認，辯方指在警署內有警員稱「認就最簡單⋯⋯合作俾口供最快返出去」。辯方又指有警員曾稱，若被告聘請律師的話，便要留在好恐怖的「臭格」過夜。辯方亦指警員在進行錄取會面前「預演」過程，教導被告交代時地人動機及稱一時貪心偷食物自己吃。

男被告於庭上作供稱，他認為「合作」是指配合認罪，對於或需待在「臭格」感危險和擔心，為了配合警方才作出招認。裁判官梁雅忻最終裁定相關招認是由被告自願作出，接納呈堂。

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記者：陳曉欣