【泳灘等級】環保署公布40泳灘水質評級　青山灣泳灘水質被評為極差

▲ 環保署公布40泳灘水質評級。（資料圖片）

環境保護署（環保署）今日（6日）公布39個憲報公布泳灘，以及一個非憲報公布泳灘的最新等級評定結果。當中31個泳灘的水質被評為良好（一級），7個為一般（二級），1個為欠佳（三級），1個為極差（四級）。環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為4個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近5次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。



一級泳灘包括：大浪灣泳灘、蘆鬚城泳灘蝴蝶灣泳灘、下長沙泳灘、新咖啡灣泳灘、中灣泳灘、舊咖啡灣泳灘、貝澳泳灘、長洲東灣泳灘、淺水灣泳灘、舂坎角泳灘石澳泳灘、清水灣第一灣泳灘、銀礦灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、南灣泳灘、深水灣泳灘、聖士提反灣泳灘、愉景灣赤柱正灘泳灘、黃金泳灘、大埔龍尾泳灘、廈門灣泳灘、塘福泳灘、洪聖爺灣泳灘、三星灣泳灘、加多利灣泳灘、龜背灣泳灘、橋咀泳灘、上長沙泳灘及麗都灣泳灘。

二級泳灘包括：近水灣泳灘、馬灣東灣泳灘、更生灣泳灘、銀線灣泳灘、海美灣泳灘、汀九灣泳灘及觀音灣泳灘。

三級泳灘包括：釣魚灣泳灘

四級泳灘包括：青山灣泳灘

環保署發言人指，青山灣泳灘的水質自4月6日起被評為極差（四級），主要受到近期的不穩定天氣所影響。環保署發言人提醒市民，雖然泳灘的等級反映泳灘於一般情況下的水質，但泳灘的水質在大雨期間及過後或會暫時受到影響，泳客應該避免在風暴或大雨後3天內前往泳灘游泳。

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責任編輯：吳穎嵛