【自強女生】家貧將讀書機會讓給妹妹 18歲女生拋鐵鑊賣炒飯賺學費盼圓夢

▲ 女生炒飯賺學費。

内地18歲女生熊玉華因家貧而輟學，決定打工幫補家計，更將讀書機會讓給妹妹，不過她一直想成為攝影師，但家中只能負擔一人學費，所以她將機會讓給妹妹，而她就在大學門外擺檔賣炒飯賺取學費。

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據內媒報道，來自貴州的熊玉華在家中排行第三，有2名兄長和2名妹妹。由於父母身體狀況欠佳，加上經濟情況差，難供五人一同讀書，故在2020年，正就讀中四、18歲的玉華決定輟學，離鄉到深圳工廠打工，隨後轉行做客服、擺檔賣缽仔糕等，期間一度重返校園取得高中文憑。

今年1月她與妹妹到南京升學，兩姊妹同時獲得南京傳媒學院取錄，終於能夠修讀攝影，重燃成為攝影師的夢想，玉華開心地說:「將來想成為一個很出色的攝影師，記錄生活日常」。

直播間擁40多萬名粉絲

兩姐妹將在9月入學，但因為家貧，所以只好擺檔賣炒飯，扛50斤米袋、開火、倒油、打蛋一手包辦。玉華形容製作一份炒飯最少要拋鑊50次，每晚賣出60份，即要用2斤多重的鑊拋鑊3,000多次，「以前賣的份數更多，但手腕受不了，現在就賣60份左右」。每晚拋鑊亦令玉華的手有傷患和起繭，她笑言：「因為這手感覺都找不到男朋友呢。」

▲ 每日拋鑊所以手有勞損。

除了擺檔賣炒飯，玉華亦是一名抖音直播主，每晚邊炒飯邊直播，至今已擁有40多萬名粉絲。她指起初只想記錄生活，例如打工日常、與外公相處點滴:

有粉絲也意味著多一條賺錢的途徑，但我不帶貨，偶爾會接些廣告，賺得也沒有很多，我不避諱接廣告，因為我要生活。

玉華希望有一天能夠接外公、外婆到南京，她說：

擺攤賣炒飯給我一種腳踏實地的安全感，讓我覺得即使再一無所有，我還能有一門手藝繼續生活下去，靠自己雙手為將來努力奮鬥。

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責任編輯:王明芳