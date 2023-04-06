【區議會】政制局預留撥款予區議會選舉　暫無邊境、內地設票站計劃

▲ 政制及內地事務局指，地方行政檢討仍在積極進行中。（資料圖片）

政府正進行地方行政檢討，未公布結果，原定年底舉行的區議會選舉，其形式或會否如期舉行，尚未清楚，但選舉事務處在2023-24年度的撥款較上個財政年度有所增加，增5.78億元。政制及內地事務局解釋，主要是因為須預留撥款，應付可能須舉辦的2023年區議會一般選舉及立法會補選；選舉事務處預期在2023-24年度內，人手編制會逐步減至304個，亦會聘用約1000名非公務員合約僱員，以應付選舉需要。

立法會財務委員會安排4月11日14日及17日舉行21節特別會議，有議員提書面問題，問及區議會選舉事宜，如為何選舉事務處在2023-24年度的撥款較2022-23年度有所增加，以及將預留多少人手編制，負責區議會選舉。

最新影片推介

政制及內地事務局回覆指，地方行政檢討仍在積極進行中，而建議細節仍有待進一步敲定，因此暫時未宜公開。政府會爭取早日完成檢討並適時公布詳情。

政制及內地事務局解釋，選舉事務處在2023-24年度的撥款較2022-23年度有所增加，主要是因為須預留撥款應付可能須舉辦的2023年區議會一般選舉及立法會補選。儘管地方行政檢討的工作仍在進行中，選舉事務處已於2023-24年度預留撥款，確保如在該財政年度內須進行區議會一般選舉時，將會有足夠資源進行相關工作。

當局表示，截至2023年3月31日止，選舉事務處的人手編制共有310個職位，並預期在2023-24年度內，人手編制會逐步減至304個。選舉事務處同時亦會聘用約1000名非公務員合約僱員(高峰期的最高合約僱員人數)以應付選舉需要。區議會一般選舉相關工作所需的人手已包括在上述編制內。

暫時未有在邊境或內地設投票站的計劃

被問到有否研究在年底區議會換屆選舉，實施內地票站投票安排，政制及內地事務局表示，在疫情期間，由於相關防疫抗疫措施令不少身在內地的選民未能趕及返港投票，政府於是在2021年立法會換屆選舉中採取一次性的特別措施，讓選民可以在指定邊境管制站香港側設立的投票站進行投票。惟現時香港與內地已恢復全面通關，政府目前未有計劃在將來的公共選舉中繼續採取上述的特殊安排。

至於在內地設立投票站的建議，政府重申，在內地設立投票站涉及複雜的法律和實際操作問題，須通盤考慮各相關因素，包括是否需要及如何為境外投票制訂預先登記的安排、如何能有效安全運送選票及票箱來往設於境外的投票站等。政府必須在政策、法律以及實際運作層面作出詳細研究，並在社會上作充分討論，才能作出最終考慮。因此，政府暫時未有在內地設立投票站的具體計劃。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥