【台灣旅行】台南4個人氣打卡文青景點　哈利波特學院風+日治年代古老小店【內附地址】

▲ 十鼓仁糖文創園區。（台南旅遊網圖片）

過去香港人大多只愛飛台北，事實上台南近年文青小店處處，更有不少古蹟歷史建築及在地文化傳統，比起台北鬧市的擠迫嘈雜，台南熱情的風土人情及獨有的悠閒氛圍，更適合港人放空叉電！以下推介幾家別具特色的文青風景點，下次到訪台灣寶島，不妨就飛轉台南！

1. 孔廟商圈

穿過「全臺首學」孔廟正對面的泮宮石坊牌樓，便是府中街（孔廟商圈）。這條府中街範圍不大，卻盡是各式文青小店，既有製作精油手工皂、小盆栽的工作室，亦有售賣各種精品的可愛古早風文青小店。

逛累的話可以在街上的小食檔「掃街」，品嘗如炒麵、黑輪、香腸、豆漿等台式街頭小吃。吃吃走走，氣氛悠閒，足夠消磨一整天！

地址：台南市中西區府中街

▲ 孔廟商圈。（台南旅遊網圖片）

2. 神農老街

這條有着超過300年歷史的神農街，是台南保存最好的老街景點。早在清朝時期，神農街就已是五條港區最主要的鬧街，時至今天，仍有許多屋舍保留清代及日治初期的樣貌。

近年來許多利用老屋改造的神農街美食、酒吧、民宿與文創店家進駐，加上附近金華府、全台開基藥王廟、永川大轎等市定古蹟，更加增添了古色古香的感覺，讓神農街成了來台南必遊的人氣景點。

尤其一到晚上，街上的燈籠、招牌一亮起來，配上充滿歷史感的建築群，更有種新舊交錯的獨特美感，別有一番風味。

地址：台南市中西區神農街



▲ 神農老街。（台南旅遊網圖片）

3. 蝸牛巷

近年成為IG打卡熱門景點之一的蝸牛巷，是由一群喜歡文創的台灣有心人共同打造而成。透過與台南文學家葉石濤的對話，還有動作慢吞吞的蝸牛為意象，帶大家用緩慢的步伐來探索台南這座老城市。

這「蝸牛巷」其實並不只有一條小巷，而是由永福路、西門路之間的小巷弄所組成。整個區域細心做了不少地圖、路標的標示牌，更有許多蝸牛主題裝置，加上街道上各種彩繪，讓人每走幾步就不得不停下來拍照打卡。

蝸牛巷內有好幾家充滿日式風味或台灣古早味的旅店、小餐館及咖啡店，不怕逛得累或餓時找不到醫肚地方。

地址：台南市中西區永福路二段97巷

▲ 蝸牛巷不乏古老小店。（台南旅遊網圖片）

4. 十鼓仁糖文創園區

位於仁德區的十鼓仁糖文創園區為日治時期的22座舊庫房，在維持糖廠原有面貌下賦予新生命，改建為劇場、書屋、咖啡館等場所。

區內不只有可以讓小孩放電的各式兒童體驗區、精采的太鼓演出，更有有攀岩場、高達5層樓的煙囪溜滑梯及位於11樓刺激又浪漫的「天堂上的鞦韆」，絕對是大人小人都能盡興。加上園區於 2021 年將二樓園區重新裝潢，搖身變為「魔法工廠」，充滿「哈利波特」學院風的設計讓它瞬即成為IG上的熱門打卡景點！

▲ 2021年新打造的魔法學院風。（台南旅遊網圖片）

地址：台南市仁德區文華路二段326號