【屋企後山】研究指政府對屋企後山缺乏規劃管理 促設「認養山徑」管理制度

▲ 研究指政府對屋企後山缺乏規劃管理。（梁偉榮攝）

保育團體Parks and Trails及WYNG基金會研究11條接近民居的「屋企後山」小徑，發現政府對之疏於管理及規劃，出現忽視歷史建築、古道未有修繕、市民搭建違建物和不安全且破壞環境的路徑等問題，建議政府籌劃「認養山徑」管理制度等，確保得到適當維護及遏止亂象。

是次研究的屋企後山，包括屯門徑，芙蓉山、摩星嶺、胡鐵山、窩仔山及嘉頓山、道風山及斧山等。WYNG基金會高級項目經理黎文燕指，屋企後山大多在綠化地帶上，非市區公園亦不屬於郊野公園，故在休憩空間規劃和康樂發展政策下並非優先處理的範疇，但就如是次研究的11條小徑，從民居步行15分鐘即可到達小徑起點，按估算實際共服務150萬名居民，佔全港人口20%，可謂是一個重要的「都市綠肺」。

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不過，是次研究發現，政府對「屋企後山」普遍缺乏管理及規劃，黎文燕舉例，在金督馳馬徑便有古道未有修繕，沿路均有不少倒塌的樹枝及大石，市民要經過必須跨過這些障礙物；而在芙蓉山，山徑兩側或面向小徑的座椅也有缺角、破損等問題，設施十分破舊。

黎文燕又提到，雖然屋企後山其中一個特色是有很多由社區成員自建或自發修改的設施，不過實際在政府土地建造建築物或動土均屬違法，若自行設立臨時樓梯等，不安全之外亦會破壞環境，如在平山及沈雲山邊有人用鋼筋及廢木自築路徑。她批評，路政署一直疏於執法，而執法也是基於有市民投訴，而非根據環境及安全評估，且執法後亦無後續行動，如，如為市民重申建設安全的路徑等。

黎文燕亦指出，由於屋企後山的規劃目的並不明確，隨時可能被撥作其他用途，因此當局並無全民管理，缺乏遠見的其中一個重要效果就是忽視歷史建築的價值，例如摩星嶺暫時古蹟被塗鴉、前年在窩仔山險被拆除的前深水埗配水庫便是最佳例子。

研究同時發現，即使民政署有管理部分步道設施，但亦未必管理得當，出現過度石屎化問題，黎文燕稱，是次研究的大多數小徑均被民政署以水泥或石塊鋪蓋，如蝴蝶山部分平坦區域也有不必要的鋪路，而硬鋪面會持續影響地表逕流及導致水土流失問題。

研究團隊建議，政府應籌劃「認養山徑」管理制度，與社區團體合作管理步道，同時允許非牟利組織維修環保山徑等，如以短期租約或政府撥地形式，將部分土地批予非牟利組織管理，藉此規範違例的社區設施，並確保它們獲得適當的維護，遏止違建亂象。團隊又建議，民政署可邀請環保團體合作推行試點項目，進行小規模的山徑維護工作，並以天然材料代替硬鋪面。

針對擁有重要歷史遺跡的後山，團體建議當局採取更積極的管理策略，如建立遺產公園，防止因疏忽及破壞造成進一步損害，也提升起教育潛力。長遠也建議政府在文體旅局下另設一結合環境保育、歷史遺產保育及康樂發展規劃專業的機構，負責管理及規劃後山。

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記者：黃小冰