【親密關係】求婚後有親密接觸　女子驚悉未婚夫性功能障礙萌悔婚念頭

▲ 有女子上網呻答應了男友求婚後，才發現對方早洩有性功能障礙，十幾秒就出來，令她好困擾是否要悔婚。

以前的盲婚啞嫁，導致結婚後才發現枕邊人有性功能問題，因此容易出現婚變！台灣女子遭前度渣男搞大個肚後狠飛，現任男友兼未婚夫當時陪她面對一切，更答應她拒絕婚前性行為，當她以為獲上天眷顧好歸宿，她答應求婚後與對方發生親密關係，豈料發現對方有性功能障礙，令她非常困擾並萌生退婚念頭。

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該名台女早前在Dcard發帖，主題是「開心答應求婚，隔天發現男友不行….」，她表示她的前任是個渣男，她懷孕後前度卻一走了之，不過當時的男性好友主動承擔陪她去墮胎，她因此被感動，兩人漸漸走在一起，也成了她現任的男友。

我當時對性愛真的感到很恐懼，內心一直有陰影，所以我對男友說我們可以暫時不要，發生性關係讓我整理一下心裡。

台女續指，當時男友說愛她也尊重她，而且男友未有因此態度有異，反而對她更加好，讓她以為獲上天眷顧，

讓我覺得老天爺一定是，看我過的太辛苦，才賜給我一個這麼好的男友。

早前男友突然向她求婚，她超開心直接答應了下嫁，晚上回家就發生親密關係，

男友第一次跟我做，說是太緊張一進去就出來了，我安慰他說沒關係，但後來幾天我們也做了3、4次，也都是不到10幾秒。

台女坦言自己內心也覺得很怪，「他也有點太…快….了」，男友是否性功能障礙，但因為他倆都已經準備要結婚了，所以台女找他好好傾下，豈料男友極到不滿忽然態度大變，並大聲對她說：

之前沒發生過性行為也是過得很好啊！而且我有看過醫生了，也問過醫生，說這個又沒什麼，也是可以懷孕生小孩啊，而且我都沒嫌棄過你之前拿小孩了….

男友的回應令她嚇呆了，台女有感男友很早知道自己有問題，而且已經是看過醫生，她感到自己好像受騙，

不曉得是不是該把手上這枚戒指退回去……

貼文一出，即掀起熱議，有近3600個留言，大多數網民都勸樓主把婚戒退回，「退回去吧.....妳現在都那麼在意了，等結婚後妳只會更後悔」、「男生早洩我真的無法…不管你484潘安再世，直接免談」、「退吧！會介意不可能走一輩子，等以後才會後悔反而擔誤了彼此」、「先不談性能力…還沒結婚就大小聲，難道不是上天給你一個機會看清他情緒管理有異嗎？」。

另外，也有網民覺得樓主男友隱瞞自己有問題很卑鄙，「還敢運用妳心靈力弱的時候，讓你掉入陷阱不合就直說分手吧！」，不過也有網民認為樓主應跟男友共同面對陪他治療，不應沒努力就想著分手。

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責任編輯︰王明芳