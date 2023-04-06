【三跑貪污案】前機管局總經理和一名分判商加控貪污　涉案賄款增至500萬

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廉署今（6日）加控機場三跑項目分判合約貪污案中，前機管局總經理及其中一名分判商東主一項貪污罪，涉及一個內地住宅物業。兩人早前與另外8人被控多項貪污等罪名。案件涉及賄款增至約500萬元，涉及分判合約、物料訂單總值2.6億元。

廉署去年八月中採取「暴雪」執法行動，調查後起訴10人。被加控罪名的兩人為機管局前總經理殷國強（62歲）和三跑項目分判商卡樂工程有限公司東主吳啟安（66歲），兩人被加控一項串謀使公職人員接受利益罪名。殷國強是機管局短期合約工程師，負責協助管理及監督三跑項目多份合約的工程，包括主要填海及第三條跑道建造。而吳啟安則是三跑項目填料供應運輸分判商卡樂東主。

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新增控罪指，二人涉嫌於2018年1月至2019年7月期間，串謀殷國強一名女友人，使殷國強接受一筆58萬人民幣（約66萬港元）賄款，協助卡樂獲得三跑項目主要填海工程一間承建商優待，或協助卡樂取得三跑項目一項拋填及平整工程。該筆賄款為購買一個內地住宅物業的部分款項，而該拋填、平整工程合約總值8,300萬元。

其餘8名被告包括機管局前首席高級經理李永輝及妻子陳珏丹；另有三人為三跑項目分判商卡樂前項目經理廖偉倫、分判商多金鋼結構工程有限公司董事李錦安、親信屈紀章；三跑項目供應商駿豐工程有限公司經營者王清梧、黃斌漢和獨資董事兼股東黃汝鏗。各人年齡介乎28歲至63歲。

裁判官鄧少雄今（6日）將其中9名被告的4宗案件，押後至6月15日於東區裁判法院再提訊，待控方轉介案件至區域法院答辯。9人被控多項罪名，包括向公職人員提供利益、串謀向公職人員提供利益、串謀使公職人員接受利益、串謀向代理人提供利益，以及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。另有一宗案件為黃汝鏗所涉的盜竊案。

吳啟安另須於下星期五（14日）到東區裁判法院應訊，處理另外三項有關他的新增控罪。

廉署發言人指，廉署調查未發現任何涉及工程質素、物料規格問題。機管局已就相關文件紀錄進行全面檢視，並沒有發現異常、不足地方。

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責任編輯：李梓𨭎