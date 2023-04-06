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【遊學團】多校率先復辦遊學團了解海外STEAM發展　久未出遊報名急增3成

社會 22:30 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

英華書院學生最近參加英法交流團，參觀STEAM展覽。（學校提供圖片）

近月學校紛紛復辦遊學團，除了培正中小學將舉辦「天價」北極親子團外，多間直資學校遊學團已率先出發，有中學上周已安排3團分別前往新加坡、澳洲及台灣，亦有多間學校報團同遊英法，除了參觀名牌大學，也有遊學團主打STEAM教育。

3團赴星台澳洲　報名多疫前3成

有校長指，報名學生人數較疫前多3成，但機票價格上漲，令海外遊學團價錢較疫前貴2成，內地團則可獲較多資助，學生僅需付數百元團費，有學校主打內地交流團，加深認識國家。

海外遊學交流活動即看

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萬鈞伯裘書院上周舉辦3個遊學團，分別去新加坡學習多元文化及城市發展，另有到澳洲體驗寄宿生活（homestay），以及到台灣參觀主打STEAM教育的大學，合共109名學生參與。

校長黃頴東說，學校早在去年底開始招標籌辦遊學團，形容學生反應踴躍，「可能他們太久未曾出遊，反應比想像中好，報名人數較疫前多3成。」

英華書院及英華小學11名學生，早於3月下旬隨坊間遊學團前往英國、法國2星期，參觀牛津大學、STEAM展覽。英華書院校長陳狄安冀讓學生加深了解現今科技發展，指團費扣除校友會基金資助，每位學生需付6,000元。

該校最近亦舉辦了免團費的南沙經濟及文化交流團，暑假又會安排學生參加直接資助學校議會舉辦的遊學團，到澳洲學習駕駛小型飛機。 

內地交流團情況即看：

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機票漲價　海外遊學團貴20%

創知中學疫後首個內地4日交流團亦於周二（4日）出發，42名學生獲安排到廣州姊妹學校參觀及交流；校長黃晶榕指，期望學生透過與當地師生面對面交流及進行籃球、排球比賽，建立友誼，並了解當地生活及教育，從而加深對國家及大灣區發展認識，該校往後亦會舉辦多個內地交流團。

黃晶榕更指，機票價格上漲，海外遊學團價錢較疫前貴2成，加上尋求社會人士贊助困難，學校只能提供小部分資助，舉例指現時學生參加6至8日新加坡遊學團，需付1.5萬至1.6萬元，台灣5至6日團費亦需逾6,000元；內地團則可獲香港政府、中央政府及同鄉會資助，學生一般只需付數百元團費。

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記者︰梁凱婷

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