【TIME TO FLY】榛綦由STRAYZ出道後首度單飛出歌　「嫩版張柏芝」爆纖體秘訣【多圖】

▲ 女團STRAYZ成員何榛綦（Natalie）推出新歌《TIME TO FLY》。

踏出第一步從來不是容易的事，若果能衝破勇氣的關口接受挑戰，無論結果是成功或失敗，也必定成長了。

擁有夢想的何榛綦（Natalie）於2021年參加ViuTV舉行的《全民造星IV》彈起，獲第14位的榛綦與趙展彤（Val）、黃斯琪（CK）、曾家瑩（Ariel）及林暐翹組成女團STRAYZ出道，有嫩版張柏芝之稱的榛綦推出首支個人歌曲《TIME TO FLY》，以音樂記載一個蛻變的故事。

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破繭而出

榛綦於一月初開始籌備《TIME TO FLY》，並以蝴蝶作主題，「我覺得蝴蝶的故事很勵志，牠由一隻毛毛蟲蛻變成蝴蝶，可以代入自身感受。剛踏入這個圈子，甚麼也不懂，就是要放膽去闖，似是一隻蝴蝶要破繭而出。」

《TIME TO FLY》MV內有4套服裝，榛綦透露：「戶外想用Bright Colour，更有《造星IV》參賽者Carmina（羅洛家）幫我織的針織Top。室內則是比較家居一點的服裝。」

道具由MV製作團隊，她大讚團隊很落力：「Pops真的很美！將超級市場的購物車改變加上一對翅膀，在大帽山上搭了一個架。」

「放膽去試，相信每個人都會有夢想，可能未必人人都會勇於去嘗試，放開讓自己去試，但未試過則未知（結果）。」榛綦以過來人身份鼓勵DSE考生：「不要害怕，放膽去試。雖然不知道前路會有甚麼，但不應放棄。因為很多事都不懂，很多事都不是我本身接觸過的範疇，很多新嘗試。」

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孤注一擲

榛綦自資六位數字推出新歌，今年19歲的榛綦自爆稱：「是出生至今的利是錢，儲了19年的利是錢。」

在場人士都被其舉動嚇了一跳，她解釋：「既然我真的喜歡便不能放棄，所以想透過這首歌帶出追夢一點也不易，但你一定不可以放棄。你不知道結果會是怎樣，因為我很想去做，所以便要落力去賺錢。沒理由我跟大家說要放膽去做，但自己卻不放膽去做。所以我都要咬緊牙關、努力工作。」

現正修讀大二媒體課程的榛綦需要同時兼顧學業和事業，「上課時不斷收到不同單位Message我，便開始覺得做不到這麼多事情。」如今新歌終於推出，榛綦感嘆：「回想起來都覺得『WOW！很神奇啊！』」

家人一直都很支持榛綦追夢，「他們讓我成團去表演，去做自己想做的事。不過他們都有個一致的想法，就是我一定要先完成我的學業，現在要咬緊牙關同步去做。」

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親身上陣

兒時曾為家燕媽媽（薛家燕）旗下少女組合Honey Bees成員的榛綦，跟隨過家燕姐出席活動表演，亦接拍過TVB劇集《親親我好媽》。

榛綦憶述：「小時候因為家燕媽媽而獲得了很多機會，她會推薦我們去做不同的電視劇，我覺得是好玩的、神奇的。當時約11歲，不會想太多，再看回的時候真的覺得當時很不美。」

她續說：「以前很多事都不用我們去做主動，會有家燕媽媽帶我們去表演，表演的詳情不用我們去安排。自從組團後便需要自己去接觸幕後工作，不過單飛則有更多需要自己落手落腳去做。」

對於被封為嫩版張柏芝，現年19歲的榛綦自言：「我覺得不似，沒打算以此作賣點。」

▲ 榛綦曾為家燕媽媽（薛家燕）旗下少女組合Honey Bees成員。

注重飲食

自從接觸從事幕前工作後，榛綦便開始上網找尋更多好味又健康的餐單，更開始去研究。

擁有一身纖瘦身型的她分享飲食習慣：「我喜歡吃菜，盡量吃得清淡點。我也喜歡吃烚蛋，不喜歡吃其他類型的蛋，不喜歡重口味。如果有大型拍攝，主要的飲食就是沙律和雞胸，每天要喝很多水，自己也喜歡喝水，起碼喝2L。」她笑指自己是一工作便忘掉進食的人。

榛綦又建議大家可自行榨汁Keep Fit：「有做運動的時候會加健身奶粉。大多是榨牛油果、藍莓、香蕉等，可以加奶，比較飽肚且健康。如果不想喝全脂奶，可以喝荳奶或燕麥奶，或是牛油果加香蕉，也好喝的。」

她喜歡進食一些好喝、飽肚又健康的食品，並提議：「想清腸胃可以羽衣甘藍加蘋果加奇異果加水。」

夏天一般都是展露纖腰和長腿的時候，榛綦稱：「暑假時會堅持做腹部運動，我會跟網上的影片去做，隔日也要做，每次11至12分鐘已經很有效。雖然很累，但為了美，沒辦法。」

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勤加護膚

除了飲食及運動習慣外，榛綦亦很注重護膚，「勤做Facial，在家中一定要找到一套適合自己的Skin Care，才能保持皮膚的狀態。一定要勤力敷Mask，不可以天天敷，但要畀心機，世上沒有醜的女人，只有懶的女人。這是媽媽教我的。」

她續說：「至少要使用爽膚水、精華、Cream，就算沒有空敷Mask都一定要用。可能早晚用的不一樣，但一定要努力。有時爆瘡便會用茶機精華治暗瘡，從不覺護膚很麻煩。」

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發掘喜感

出道後，榛綦期望向多線發展，「今年的目標是推出3首歌，並從不同風格著手。我希望能繼續做更多不同的音樂給大家，可能開始接觸更多其他範疇，如劇集、綜藝、電影等。」

原來榛綦有意發掘自己的喜感，「未來想拍攝綜藝，發覺自己愈來愈搞笑，可能是解謎逃出密室，或是用智慧去贏一個比賽。」

相信「榛子醬」都很期待搞笑版榛綦的出現！

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記者：梁樂欣

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