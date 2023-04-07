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【好嫲嫲】罕提患腦癌孫仔與生命搏鬥　75歲葉麗儀：擔憂佢將來

育兒經 15:18 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

葉麗儀憑微電影《未竟事務所》獲得微電影最佳女主角銅獎。（大會提供)

現年75歲的葉麗儀（Frances）今年初由澳洲返港，接拍了一部微電影《未竟事務所》及演唱主題曲《記憶裡有愛》，早前她憑《未》返港領取微電影最佳女主角銅獎，並接受HOY TV主播王凌燕專訪，她坦言對獲獎從沒想過：「因為我不是真正的演員，而且演繹微電影中的角色，亦不需要很多戲。我只是憑自己的直覺，以及與演員交流時，有些戲他們給我。幸好他們很遷就我，每一場戲都是一氣呵成。」不過拍攝時，當導演要求要有淚光時，她立即想到曾患腦癌的孫仔George。

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葉麗儀日前接受HOY TV訪問，透露孫兒曾患腦癌，康復後仍要接受特別照顧和教育，而這些經歷卻有助她演繹今次的角色，Frances說：「導演話要有淚光，我就諗到自己個孫，眼淚馬上出嚟，我諗返起個孫患病初期，經常出入醫院嗰種徬徨、同埋嗰份擔憂，即使到依家仍然會擔憂，佢將來會點樣呢，不過呢啲已經唔到我理，我都已經70幾歲。」

Frances續指有時睡不着，她會跟自己說要感恩，因為仍然有時間與孫兒一起玩、一起游泳，可以每天見到他。

佢病嘅時候，我哋全家都很擔心，我個仔同新抱，差不多每日，其中一個一定喺醫院中度過。而我的責任就是照顧大孫女，大孫女就到我家住，我每日買菜煮飯，至少有一餐晚飯，是我哋全家坐埋一齊食。

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另外，提到顧嘉煇今年初於加拿大離世，Frances嘆未能再見恩師最後一面感到很遺憾，

雖然你意料到呢啲會發生，佢始終年紀大，但當然唔希望咁快發生。上次冇去到佢屋企，只係電話通話。因為嗰時疫情剛開始，今年再冇限制，我就諗如果有機會到嗰邊，就一定會去探望佢，可惜已經太遲了。但係我會好想念佢，亦懷緬以前跟他共事嘅日子，想起佢如何提攜自己，都係一個好難忘嘅經歷。

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責任編輯︰王明芳

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