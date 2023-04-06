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【防疫物資】疫情三年政府購3.23億個口罩涉4.5億元　花41.8億元購3.5億個快測

政治 19:35 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

過去三年，政府物流署共採購外科口罩約3.23億個。（資料圖片）

三年疫情，政府花費多少錢購入多少防疫物資？剩餘多少？

政府提交立法會文件顯示，2020年至2023年2月，政府物流署使用政府一般收入帳目款項採購的外科口罩約3.23億個， 開支約4.55億元；快速測試套裝共3.5億個，涉款約41.8億元；酒精搓手液約681.79萬支，涉款約1.46億元。三者合共逾47億元。

另外，保護衣共購入約3293萬件，保護眼罩約購入約983萬件。

庫存方面，截至今年2月底，物流署的口罩庫存量為3810萬個，保護衣剩763萬件，保護眼罩剩263萬個，究竟搓手液剩100萬支。物流署表示，上述庫存量不等於過去三年的採購量減去分發量，因數目包含了2020年前剩餘的庫存。

物流署續指，已向各決策局發指引，提醒須按「先到期先使用」的原則，使用物資。又指可轉交予其他有需要的政府部門、捐贈予非政府機構用於非牟利用途，或以招標和拍賣等方式處置有關物品。而目前仍沒有任何口罩和快速抗原測試套裝因使用限期屆滿而須棄置。

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記者：趙居逸

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