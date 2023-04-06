【流感疫情】11日共5人因流感死亡　衞生署宣布香港踏入流感季　

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衞生署衞生防護中心今日（6日）宣布，根據最新監測數據，本地季節性流感活躍程度在上周繼續上升並已超越基線水平，表示香港已踏入流感季節。中心呼籲社會各界應提高警覺和加強個人保護措施，以預防流感。據防護中心資料顯示，3月26日至本月5日共錄得4宗成人、及1宗兒童死亡個案。

根據最新的監測數據，在呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比從3月首周少於1%，上升至截至4月1日一周的9.89%。其間檢測出的流感病毒主要為甲型（H1）流感（約佔77%）及甲型（H3）流感（約佔21%），而乙型流感的活躍度則極低。值得留意的是，過往流行病學數據顯示，在甲型（H1）流感流行的季節，兒童和年齡介乎50至64歲的成年人較受影響。

根據防護中心流感及新冠速遞顯示，3月26日至本月5日錄得10宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中有4宗死亡個案。這些個案當中，有 3宗個案曾接受今個年度的流感疫苗注射。另外，早前染有甲型流感入院、患有大腦麻痺的17歲男生亦離世，令累計死亡人數增至5宗。

主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，從三月首周的每1萬人0.01宗，上升至截至4月1日一周的每1萬人0.25宗。另外，在三月上旬和中旬，每周錄得1至2宗院舍或學校流感樣疾病爆發的報告，有關報告近期急升，截至4月1日一周錄得12宗爆發的報告，涉及49人。該12宗爆發個案分別發生在小學（5宗）、中學（1宗）、安老院舍（2宗）、殘疾人士院舍（1宗）、特殊學校（2宗）和醫院（1宗）。

衞生防護中心發言人表示，鑑於本地季節性流感活躍程度過去3年一直處於低水平，整體香港市民對流感的免疫力可能較以往弱。中心再次呼籲市民，特別是幼童、長者和長期病患者，盡快接種流感疫苗，以及時刻注重個人、手部和環境衞生。中心亦特別提醒復活節假期前往外地旅遊的人士，在出發前需特別留意目的地的流感情況，做好個人保護措施。

衞生防護中心會向醫生、醫院、院舍和學校發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。為預防流感在校園傳播，學校亦要採取額外措施，主動每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。學童如發燒，不論有否呼吸道病徵都不應回校。此外，學校及院舍職員每日應留意有否發燒或呼吸道病徵，如有的話應避免上班。如學生出現發燒／呼吸道感染病徵或缺席人數增加，學校應盡早通報衞生防護中心，以開展流行病學調查。

65歲或以上長者的疫苗覆蓋率約為47%，而6個月至未滿18歲幼童和青少年的疫苗覆蓋率則約為40%，顯示不同年齡組別內大部分人均未有接種疫苗。發言人提醒市民，政府已於去年9月起分階段展開各項季節性流感疫苗接種計劃，為合資格人士提供免費或資助的疫苗接種。由於人體在接種疫苗後需約2星期產生抗體，市民尤其是有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡早接種流感疫苗。

另一方面，近日化驗所新增對新冠病毒核酸檢測呈陽性的數目及污水監測的人均新冠病毒含量亦有輕微上升。雖然新冠肺炎的重症及死亡個案的數字相對維持穩定，但由於同時感染流感與新冠病毒的患者有較大機會出現嚴重併發症和死亡，發言人提醒市民要盡早完成接種所建議的新冠疫苗劑量及流感疫苗，以得到較佳的保護。

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記者：陳梓蔚