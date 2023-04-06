【播錯國歌】冰協批港協只希望證明冰協有錯　不尊重香港運動員付出

▲ 中國駐波黑大使季平（後排右六）曾在3月2日探望香港冰球代表隊，旁為港隊領隊關婉儀。(外交部網頁)

冰球港隊2月在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播錯國歌，港協暨奧委會正啓動暫停冰協會員資格的相關程序，政府亦考慮削減資助。冰協今日發聲明回應，稱會全力配合要求，於一個月內提交一份全面的書面解釋，並就企業管治提出改善方案，但批評，並未感受到港協的尊重，感到處理這次事件的港協人員，一直希望證明只有冰協有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任。

冰協今日發聲明批評，並未感受到港協的尊重，指港協三番四次在媒體中發出未符事實的評論。冰協稱，未清楚港協如何在是次事件中確保屬下體育總會遵守國際奧委會《奧林匹克憲章》及國際奧委會《倫理守則》的規定，「只感到處理這次事件的港協人員，一直希望證明只有冰球協會有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任。」

冰協曾與港協在3 月 23 日會面，冰協指，會上絕大部份時間並沒有討論過報告內容細節，除一開始質問主席為何沒有回覆，以及質疑寫報告的技巧，及引述錯誤數據指控冰協一些與是次播錯國歌事件無關的管治問題。冰協稱，會上完全沒有討論領隊在現場面對的情況及日後可以如何解決，反而質疑冰球項目每次比賽只得 4 至 6 隊，得到亞軍及季軍 的成績並不突出。有關評論令冰協感到，「港協口口聲聲最尊重運動員，但實際上最不尊重香港運動員的付出及成就。」

冰協：一些議員及政府只聽港協一面之詞

對於港協多番對媒體表示冰協主席迴避回應，引申為管治問題，冰協認為，說法牽強，無事實根據，指實際上冰協主席簡揚傑在事發後已兩次與港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜電話聯絡，並透過通訊軟件錄音回覆， 因簡揚傑不在場，有些問題無法回應，要等領隊有空間 交待清楚才可回應，冰協強調並非迴避。冰協批評，當中一些議員及政府當局，均只聽港協一面之詞，多番評論「事發至今已超過一個月，期間冰協未有及時全面交代事件」，均未有認真調查及核實港協所作之總結。

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責任編輯：區綽彥